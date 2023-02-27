https://ria.ru/20230227/bank-1854479222.html

Попавший под санкции банк "Приморье" приостановил прием SWIFT-переводов

Попавший под санкции банк "Приморье" приостановил прием SWIFT-переводов - РИА Новости, 27.02.2023

Попавший под санкции банк "Приморье" приостановил прием SWIFT-переводов

Банк "Приморье", попавший под санкции США, сообщил, что временно приостанавливает приём SWIFT-переводов по всем направлениям. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T03:24

2023-02-27T03:24

2023-02-27T09:42

сша

санкции в отношении россии

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Банк "Приморье", попавший под санкции США, сообщил, что временно приостанавливает приём SWIFT-переводов по всем направлениям.Минфин США ввел санкции в отношении некоторых российских банков. С рядом этих учреждений, в том числе банком "Приморье", США разрешили операции до 25 мая 2023 года. Банк "Приморье" в субботу предупредил, что операции по картам Union Pay за границей могут быть заблокированы. Клиентам, находящимся за рубежом или собирающимся за границу, рекомендовали снять наличные в ближайшее время. Банк информировал, что максимально уменьшил ограничения на снятие наличных с Union Paу. "До получения ответов и дополнительных разъяснений от зарубежных банков-корреспондентов банк "Приморье" временно приостанавливает прием SWIFT-переводов по всем направлениям", - сообщает банк в своем Telegram-канале.О возобновлении возможности отправки валютных переводов организация проинформирует дополнительно.

https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854423347.html

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сша, санкции в отношении россии, экономика