https://ria.ru/20230227/albaniya-1854674189.html

В Албании арестовали капитана судна, предположительно, с нефтью из России

В Албании арестовали капитана судна, предположительно, с нефтью из России - РИА Новости, 27.02.2023

В Албании арестовали капитана судна, предположительно, с нефтью из России

Капитан задержанного в Албании судна с, по версии полиции, российской нефтью на борту арестован, у членов команды изъяты паспорта, посольство России принимает... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T17:56

2023-02-27T17:56

2023-02-27T18:10

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БЕЛГРАД, 27 фев – РИА Новости. Капитан задержанного в Албании судна с, по версии полиции, российской нефтью на борту арестован, у членов команды изъяты паспорта, посольство России принимает меры по выяснению ситуации, сообщили РИА Новости в диппредставительстве РФ в Тиране. По данным албанских СМИ, 20 февраля в ходе полицейской операции "Эмбарго" в порту города Дуррес было задержано судно под флагом Либерии, на борту которого находятся 22,5 тысячи тонн нефти, предположительно, российского происхождения. "По данным албанской полиции, данное судно было загружено нефтью с турецкого танкера в территориальных водах Греции и вскоре направилось в албанский порт города Дуррес. Сама нефть, как полагают местные власти, была закуплена в одном из российских портов на Черном море и предназначалась для албанской компании "A.V Internacional Group", принадлежащей бизнесмену П.Баре", - сообщили агентству в диппредставительстве. "В связи с отсутствием у экипажа сертификата о стране происхождения нефти полиция города Дуррес по постановлению прокуратуры арестовала судно, изъяла паспорта всех членов экипажа, состоящего, как сообщается, преимущественно из россиян. Компетентные органы начали расследование. В отношении капитана Алексея Смазнова, обвиняемого в контрабанде, была избрана мера пресечения в виде ареста", - указали в диппредставительстве. Российские дипломаты отметили, что члены экипажа, включая капитана корабля, на текущий момент за помощью не обращались, "посольство России принимает меры по прояснению ситуации".

https://ria.ru/20230224/albaniya-1854138704.html

https://ria.ru/20221226/strakhovanie-1841273560.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, албания, либерия, греция, турция, нефть, черное море