17:56 27.02.2023 (обновлено: 18:10 27.02.2023)
В Албании арестовали капитана судна, предположительно, с нефтью из России
Капитана задержанного в Албании судна с, по версии полиции, нефтью из России арестовали
Флаг Албании. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 фев – РИА Новости. Капитан задержанного в Албании судна с, по версии полиции, российской нефтью на борту арестован, у членов команды изъяты паспорта, посольство России принимает меры по выяснению ситуации, сообщили РИА Новости в диппредставительстве РФ в Тиране.
По данным албанских СМИ, 20 февраля в ходе полицейской операции "Эмбарго" в порту города Дуррес было задержано судно под флагом Либерии, на борту которого находятся 22,5 тысячи тонн нефти, предположительно, российского происхождения.
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"По данным албанской полиции, данное судно было загружено нефтью с турецкого танкера в территориальных водах Греции и вскоре направилось в албанский порт города Дуррес. Сама нефть, как полагают местные власти, была закуплена в одном из российских портов на Черном море и предназначалась для албанской компании "A.V Internacional Group", принадлежащей бизнесмену П.Баре", - сообщили агентству в диппредставительстве.
"В связи с отсутствием у экипажа сертификата о стране происхождения нефти полиция города Дуррес по постановлению прокуратуры арестовала судно, изъяла паспорта всех членов экипажа, состоящего, как сообщается, преимущественно из россиян. Компетентные органы начали расследование. В отношении капитана Алексея Смазнова, обвиняемого в контрабанде, была избрана мера пресечения в виде ареста", - указали в диппредставительстве.
Российские дипломаты отметили, что члены экипажа, включая капитана корабля, на текущий момент за помощью не обращались, "посольство России принимает меры по прояснению ситуации".
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