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Депутат Госдумы пообещал ВСУ неприятный сюрприз - РИА Новости, 26.02.2023
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Депутат Госдумы пообещал ВСУ неприятный сюрприз
Депутат Госдумы пообещал ВСУ неприятный сюрприз - РИА Новости, 26.02.2023
Депутат Госдумы пообещал ВСУ неприятный сюрприз
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал элементом информационной войны план киевских властей вбить клин в российский фронт на юге и добавил,... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T13:05
2023-02-26T13:05
украина
россия
сша
владимир путин
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал элементом информационной войны план киевских властей вбить клин в российский фронт на юге и добавил, что украинские войска в случае агрессии ждет неприятный сюрприз. Ранее заместитель начальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил, что украинские войска весной будут готовы к контрнаступлению. Среди целей наступления он назвал стремление "вбить клин в российский фронт на юге – между Крымом и материковой частью России" и взятие под контроль всех бывших регионов Украины, включая Крым. "Это все популистские заявления, элемент информационной войны, чтобы оправдать те потери, которые нанесут украинские националисты на фронте и хоть как-то поднять упавший боевой дух. Но украинским националистам стоит знать, что в случае агрессии их ждет очень неприятный сюрприз. У России хватит решимости сполна ответит любому агрессору", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, подобные заявления киевских властей и военных, прежде всего, адресованы спонсорам войны на Украине в лице США, чтобы те продолжали поставлять оружие. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230225/nastuplenie-1854298928.html
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украина, россия, сша, владимир путин, госдума рф, михаил шеремет, оон, в мире
Украина, Россия, США, Владимир Путин, Госдума РФ, Михаил Шеремет, ООН, В мире
13:05 26.02.2023
 
Депутат Госдумы пообещал ВСУ неприятный сюрприз

Депутат Шеремет: украинские войска ждет неприятный сюрприз при попытке наступления на юге

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРазведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
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Разведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал элементом информационной войны план киевских властей вбить клин в российский фронт на юге и добавил, что украинские войска в случае агрессии ждет неприятный сюрприз.
Ранее заместитель начальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил, что украинские войска весной будут готовы к контрнаступлению. Среди целей наступления он назвал стремление "вбить клин в российский фронт на юге – между Крымом и материковой частью России" и взятие под контроль всех бывших регионов Украины, включая Крым.
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"Это все популистские заявления, элемент информационной войны, чтобы оправдать те потери, которые нанесут украинские националисты на фронте и хоть как-то поднять упавший боевой дух. Но украинским националистам стоит знать, что в случае агрессии их ждет очень неприятный сюрприз. У России хватит решимости сполна ответит любому агрессору", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, подобные заявления киевских властей и военных, прежде всего, адресованы спонсорам войны на Украине в лице США, чтобы те продолжали поставлять оружие.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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