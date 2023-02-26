https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854384317.html

Российские бойцы разнесли укрепрайон под Кременной

Российские бойцы разнесли укрепрайон под Кременной - РИА Новости, 26.02.2023

Российские бойцы разнесли укрепрайон под Кременной

Российские военные разнесли укрепрайон украинских солдат на Кременском направлении в Донбассе, кадры их работы, снятые при помощи беспилотника, оказались в... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T11:27

2023-02-26T11:27

2023-02-26T12:38

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донбасс

бмп-2

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КРЕМЕННАЯ, 26 фев — РИА Новости. Российские военные разнесли укрепрайон украинских солдат на Кременском направлении в Донбассе, кадры их работы, снятые при помощи беспилотника, оказались в распоряжении РИА Новости. "Наши экипажи подошли максимально близко. Мы понимали риски. Разобрали укрепрайон", — рассказал РИА Новости один из командиров подразделения.На ролике видно, как бойцы 488-го мотострелкового полка на Т-72БМ и БМП-2 выехали на позиции ВСУ и ведут огонь по ним с расстояния около 300 метров. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.

https://ria.ru/20230226/artemovsk-1854378778.html

https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1854375790.html

кременная

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение укрепрайона украинских боевиков под Кременной Российские бойцы, выехав на позиции противника, разнесли укрепрайон украинских боевиков под Кременной. Кадры РИА Новости, снятые при помощи беспилотника. 2023-02-26T11:27 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кременная, донбасс, бмп-2