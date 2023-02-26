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Российские бойцы разнесли укрепрайон под Кременной - РИА Новости, 26.02.2023
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Российские бойцы разнесли укрепрайон под Кременной
Российские бойцы разнесли укрепрайон под Кременной - РИА Новости, 26.02.2023
Российские бойцы разнесли укрепрайон под Кременной
Российские военные разнесли укрепрайон украинских солдат на Кременском направлении в Донбассе, кадры их работы, снятые при помощи беспилотника, оказались в... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T11:27
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в мире
кременная
донбасс
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КРЕМЕННАЯ, 26 фев — РИА Новости. Российские военные разнесли укрепрайон украинских солдат на Кременском направлении в Донбассе, кадры их работы, снятые при помощи беспилотника, оказались в распоряжении РИА Новости. "Наши экипажи подошли максимально близко. Мы понимали риски. Разобрали укрепрайон", — рассказал РИА Новости один из командиров подразделения.На ролике видно, как бойцы 488-го мотострелкового полка на Т-72БМ и БМП-2 выехали на позиции ВСУ и ведут огонь по ним с расстояния около 300 метров. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
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Дарья Буймова
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Уничтожение укрепрайона украинских боевиков под Кременной
Российские бойцы, выехав на позиции противника, разнесли укрепрайон украинских боевиков под Кременной. Кадры РИА Новости, снятые при помощи беспилотника.
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60
353
60
в мире, кременная, донбасс, бмп-2
В мире, Кременная, Донбасс, БМП-2
11:27 26.02.2023 (обновлено: 12:38 26.02.2023)
 
Российские бойцы разнесли укрепрайон под Кременной

Российские бойцы, выехав на позиции противника, уничтожили укрепрайон под Кременной

Читать ria.ru в
КРЕМЕННАЯ, 26 фев — РИА Новости. Российские военные разнесли укрепрайон украинских солдат на Кременском направлении в Донбассе, кадры их работы, снятые при помощи беспилотника, оказались в распоряжении РИА Новости.
"Наши экипажи подошли максимально близко. Мы понимали риски. Разобрали укрепрайон", — рассказал РИА Новости один из командиров подразделения.
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На ролике видно, как бойцы 488-го мотострелкового полка на Т-72БМ и БМП-2 выехали на позиции ВСУ и ведут огонь по ним с расстояния около 300 метров.
Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
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В миреКременнаяДонбассБМП-2
 
 
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