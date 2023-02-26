https://ria.ru/20230226/rim-1854349959.html

В Риме прошел митинг против антироссийских санкций

В Риме прошел митинг против антироссийских санкций - РИА Новости, 26.02.2023

В Риме прошел митинг против антироссийских санкций

Митинг против отправок итальянского вооружения Украине и антироссийских санкций прошел в субботу в Риме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T01:30

2023-02-26T01:30

2023-02-26T01:54

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РИМ, 26 фев – РИА Новости. Митинг против отправок итальянского вооружения Украине и антироссийских санкций прошел в субботу в Риме, передает корреспондент РИА Новости. Манифестация, состоявшаяся в центре итальянской столицы на площади Санти-Апостоли (Святых Апостолов), собрала около сотни манифестантов, которые выступили с плакатами и растяжками против нынешнего правительства Джорджи Мелони и против "империалистической политики НАТО". Другие участники акции напомнили о трагедии в одесском Доме профсоюзов и потребовали выхода Италии из ЕС и НАТО. "Мы убеждены, что отмена санкций против РФ и прекращение этого бесполезного конфликта - это насущная необходимость. Наше видение – это восстановление отношений с российскими друзьями и работа на благо мира", - сказал РИА Новости один из представителей организовавшего митинг движения "Суверенная и народная демократия" Паоло Паче. По словам выступавших со сцены, проевропейский курс политики Рима втянул итальянский народ в конфронтацию с РФ, которая вылилась в тяжелые экономические последствия для простого населения. Истоки этого противостояния, считают участники политического движения, лежат в желании США устранить Россию в качестве надежного поставщика энергоресурсов для Европы. Аналогичные манифестации с призывами к достижению мира на Украине прошли в субботу в других городах Италии. Участники шествия в Генуе, где на улицы вышли свыше двух тысяч человек, выступили с призывом "опустить оружие и поднимать зарплаты". Отдельные группы активистов потребовали прекратить отправку вооружений Киеву и остановить гонку вооружений. Различные общественные, профсоюзные и правозащитные организации провели митинги и шествия за мир на Украине в Пизе, Милане, Флоренции, Лечче.

https://ria.ru/20230225/miting-1854341989.html

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в мире, россия, италия, рим, джорджа мелони, нато, евросоюз