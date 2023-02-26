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В Саратове мужчина избил двух фельдшеров скорой помощи - РИА Новости, 26.02.2023
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В Саратове мужчина избил двух фельдшеров скорой помощи
В Саратове мужчина избил двух фельдшеров скорой помощи - РИА Новости, 26.02.2023
В Саратове мужчина избил двух фельдшеров скорой помощи
Двое фельдшеров скорой медицинской помощи в Саратове попали в больницу после того, как их на вызове избил сын пациентки, сообщил министр здравоохранения области РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T16:55
2023-02-26T17:07
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 26 фев - РИА Новости. Двое фельдшеров скорой медицинской помощи в Саратове попали в больницу после того, как их на вызове избил сын пациентки, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин в своем телеграм-канале. По его словам, в воскресенье в 14.38 (13.38 мск) бригада скорой помощи в составе двух фельдшеров и водителя прибыли на вызов в дом по улице Тульской в Заводском районе Саратова. "По прибытию по вызову к женщине на фельдшеров напал ее сын, стал избивать... Были вызваны сотрудники полиции, направлена (другая) бригада СМП (скорой медицинской помощи) на этот адрес. Пострадавшие... (в состоянии) средней степени тяжести доставлены в ОКБ (областную клиническую больницу)", - написал Костин. Он отметил, что у обеих женщин-фельдшеров подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Также, по словам Костина, нападавший разбил аппарат ЭКГ.Саратовские полицейские проводят проверку по факту нападения сына пациентки на двух сотрудниц скорой медицинской помощи, сообщил региональный главк МВД в своем телеграм-канале."По предварительным данным, медики были вызваны в дом на улицу Тульская, 37, для оказания помощи женщине. По прибытию на адрес сын пациентки 1985 года рождения нанес медработникам телесные повреждения. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка. Гражданин доставлен в отдел полиции Заводского района Саратова", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201217/novosibirsk-1589649713.html
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происшествия, саратов
Происшествия, Саратов
16:55 26.02.2023 (обновлено: 17:07 26.02.2023)
 
В Саратове мужчина избил двух фельдшеров скорой помощи

В Саратове сын пациентки, к которой вызвали скорую, избил двух фельдшеров

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 фев - РИА Новости. Двое фельдшеров скорой медицинской помощи в Саратове попали в больницу после того, как их на вызове избил сын пациентки, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин в своем телеграм-канале.
По его словам, в воскресенье в 14.38 (13.38 мск) бригада скорой помощи в составе двух фельдшеров и водителя прибыли на вызов в дом по улице Тульской в Заводском районе Саратова.
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"По прибытию по вызову к женщине на фельдшеров напал ее сын, стал избивать... Были вызваны сотрудники полиции, направлена (другая) бригада СМП (скорой медицинской помощи) на этот адрес. Пострадавшие... (в состоянии) средней степени тяжести доставлены в ОКБ (областную клиническую больницу)", - написал Костин.
Он отметил, что у обеих женщин-фельдшеров подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Также, по словам Костина, нападавший разбил аппарат ЭКГ.
Саратовские полицейские проводят проверку по факту нападения сына пациентки на двух сотрудниц скорой медицинской помощи, сообщил региональный главк МВД в своем телеграм-канале.
"По предварительным данным, медики были вызваны в дом на улицу Тульская, 37, для оказания помощи женщине. По прибытию на адрес сын пациентки 1985 года рождения нанес медработникам телесные повреждения. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка. Гражданин доставлен в отдел полиции Заводского района Саратова", - говорится в сообщении.
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