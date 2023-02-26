https://ria.ru/20230226/proisshestviya-1854428179.html

В Саратове мужчина избил двух фельдшеров скорой помощи

В Саратове мужчина избил двух фельдшеров скорой помощи - РИА Новости, 26.02.2023

В Саратове мужчина избил двух фельдшеров скорой помощи

Двое фельдшеров скорой медицинской помощи в Саратове попали в больницу после того, как их на вызове избил сын пациентки, сообщил министр здравоохранения области РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T16:55

2023-02-26T16:55

2023-02-26T17:07

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 26 фев - РИА Новости. Двое фельдшеров скорой медицинской помощи в Саратове попали в больницу после того, как их на вызове избил сын пациентки, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин в своем телеграм-канале. По его словам, в воскресенье в 14.38 (13.38 мск) бригада скорой помощи в составе двух фельдшеров и водителя прибыли на вызов в дом по улице Тульской в Заводском районе Саратова. "По прибытию по вызову к женщине на фельдшеров напал ее сын, стал избивать... Были вызваны сотрудники полиции, направлена (другая) бригада СМП (скорой медицинской помощи) на этот адрес. Пострадавшие... (в состоянии) средней степени тяжести доставлены в ОКБ (областную клиническую больницу)", - написал Костин. Он отметил, что у обеих женщин-фельдшеров подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Также, по словам Костина, нападавший разбил аппарат ЭКГ.Саратовские полицейские проводят проверку по факту нападения сына пациентки на двух сотрудниц скорой медицинской помощи, сообщил региональный главк МВД в своем телеграм-канале."По предварительным данным, медики были вызваны в дом на улицу Тульская, 37, для оказания помощи женщине. По прибытию на адрес сын пациентки 1985 года рождения нанес медработникам телесные повреждения. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка. Гражданин доставлен в отдел полиции Заводского района Саратова", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201217/novosibirsk-1589649713.html

https://ria.ru/20220817/khuliganstvo-1810255063.html

саратов

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратов