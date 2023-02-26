https://ria.ru/20230226/ovchinskiy-1854375395.html

Овчинский: столичный производитель огнеупоров увеличил выручку на треть

Овчинский: столичный производитель огнеупоров увеличил выручку на треть - РИА Новости, 26.02.2023

Овчинский: столичный производитель огнеупоров увеличил выручку на треть

Выручка московского производителя керамических огнеупорных материалов НТЦ "Бакор" по итогам 2022 года увеличилась почти на треть, сообщил руководитель... РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T10:10

2023-02-26T10:10

2023-02-26T10:10

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Выручка московского производителя керамических огнеупорных материалов НТЦ "Бакор" по итогам 2022 года увеличилась почти на треть, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Это стало возможным за счет модернизации и увеличения мощностей предприятия. Ранее благодаря выданному Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства займу завод запустил новый цех и закупил оборудование с целью импортозамещения огнеупоров и фильтровальной керамики", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Уточняется, что полученные от города средства в объеме 200 миллионов рублей предприятие направило на покупку гидравлического пресса, электрических печей, шлифовального станка и ряда других установок."Благодаря закупке нового оборудования была увеличена производительность дробильного цеха, а выпуск одного из изготавливаемых на предприятии типов фильтрующих элементов вырос на 30%. Также был оснащен новый цех по производству литейных форм, автоматизирован участок упаковки литейной оснастки и другой специальной керамики", – сказал директор по производству НТЦ "Бакор" Роман Дородных.

https://ria.ru/20230225/avtomobili-1854239145.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владислав овчинский, москва