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Овчинский: столичный производитель огнеупоров увеличил выручку на треть - РИА Новости, 26.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230226/ovchinskiy-1854375395.html
Овчинский: столичный производитель огнеупоров увеличил выручку на треть
Овчинский: столичный производитель огнеупоров увеличил выручку на треть - РИА Новости, 26.02.2023
Овчинский: столичный производитель огнеупоров увеличил выручку на треть
Выручка московского производителя керамических огнеупорных материалов НТЦ "Бакор" по итогам 2022 года увеличилась почти на треть, сообщил руководитель... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T10:10
2023-02-26T10:10
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Выручка московского производителя керамических огнеупорных материалов НТЦ "Бакор" по итогам 2022 года увеличилась почти на треть, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Это стало возможным за счет модернизации и увеличения мощностей предприятия. Ранее благодаря выданному Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства займу завод запустил новый цех и закупил оборудование с целью импортозамещения огнеупоров и фильтровальной керамики", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Уточняется, что полученные от города средства в объеме 200 миллионов рублей предприятие направило на покупку гидравлического пресса, электрических печей, шлифовального станка и ряда других установок."Благодаря закупке нового оборудования была увеличена производительность дробильного цеха, а выпуск одного из изготавливаемых на предприятии типов фильтрующих элементов вырос на 30%. Также был оснащен новый цех по производству литейных форм, автоматизирован участок упаковки литейной оснастки и другой специальной керамики", – сказал директор по производству НТЦ "Бакор" Роман Дородных.
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экономика, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Владислав Овчинский, Москва
10:10 26.02.2023
 
Овчинский: столичный производитель огнеупоров увеличил выручку на треть

Руководитель ДИПП Овчинский: столичный производитель огнеупоров увеличил выручку на треть

© Фото: пресс-служба ДИПП Овчинский Владислав Анатольевич
Овчинский Владислав Анатольевич
© Фото: пресс-служба ДИПП
Овчинский Владислав Анатольевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Выручка московского производителя керамических огнеупорных материалов НТЦ "Бакор" по итогам 2022 года увеличилась почти на треть, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.

"Это стало возможным за счет модернизации и увеличения мощностей предприятия. Ранее благодаря выданному Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства займу завод запустил новый цех и закупил оборудование с целью импортозамещения огнеупоров и фильтровальной керамики", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.

Уточняется, что полученные от города средства в объеме 200 миллионов рублей предприятие направило на покупку гидравлического пресса, электрических печей, шлифовального станка и ряда других установок.

"Благодаря закупке нового оборудования была увеличена производительность дробильного цеха, а выпуск одного из изготавливаемых на предприятии типов фильтрующих элементов вырос на 30%. Также был оснащен новый цех по производству литейных форм, автоматизирован участок упаковки литейной оснастки и другой специальной керамики", – сказал директор по производству НТЦ "Бакор" Роман Дородных.
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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