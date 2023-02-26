Овчинский: столичный производитель огнеупоров увеличил выручку на треть
Руководитель ДИПП Овчинский: столичный производитель огнеупоров увеличил выручку на треть
© Фото: пресс-служба ДИПП Овчинский Владислав Анатольевич
© Фото: пресс-служба ДИПП
Овчинский Владислав Анатольевич. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Выручка московского производителя керамических огнеупорных материалов НТЦ "Бакор" по итогам 2022 года увеличилась почти на треть, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Это стало возможным за счет модернизации и увеличения мощностей предприятия. Ранее благодаря выданному Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства займу завод запустил новый цех и закупил оборудование с целью импортозамещения огнеупоров и фильтровальной керамики", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Уточняется, что полученные от города средства в объеме 200 миллионов рублей предприятие направило на покупку гидравлического пресса, электрических печей, шлифовального станка и ряда других установок.
"Благодаря закупке нового оборудования была увеличена производительность дробильного цеха, а выпуск одного из изготавливаемых на предприятии типов фильтрующих элементов вырос на 30%. Также был оснащен новый цех по производству литейных форм, автоматизирован участок упаковки литейной оснастки и другой специальной керамики", – сказал директор по производству НТЦ "Бакор" Роман Дородных.
"Это стало возможным за счет модернизации и увеличения мощностей предприятия. Ранее благодаря выданному Московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства займу завод запустил новый цех и закупил оборудование с целью импортозамещения огнеупоров и фильтровальной керамики", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Уточняется, что полученные от города средства в объеме 200 миллионов рублей предприятие направило на покупку гидравлического пресса, электрических печей, шлифовального станка и ряда других установок.
"Благодаря закупке нового оборудования была увеличена производительность дробильного цеха, а выпуск одного из изготавливаемых на предприятии типов фильтрующих элементов вырос на 30%. Также был оснащен новый цех по производству литейных форм, автоматизирован участок упаковки литейной оснастки и другой специальной керамики", – сказал директор по производству НТЦ "Бакор" Роман Дородных.