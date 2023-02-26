https://ria.ru/20230226/moskalkova-1854345996.html

Москалькова прокомментировала санкции ЕС

Москалькова прокомментировала санкции ЕС - РИА Новости, 26.02.2023

Москалькова прокомментировала санкции ЕС

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала включение ее в санкционный список ЕС нарушением Всеобщей декларации прав человека. РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T00:05

2023-02-26T00:05

2023-02-26T00:07

россия

сша

донецкая народная республика

татьяна москалькова

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала включение ее в санкционный список ЕС нарушением Всеобщей декларации прав человека. В субботу Евросоюз включил Москалькову в 10-й пакет санкций. "Фактически мне как уполномоченному по правам человека в Российской Федерации отказали в праве лично доносить до европейских омбудсменов нашу правозащитную позицию, бороться за права соотечественников, в том числе за право на свободное передвижение, право пользоваться родным языком, своим имуществом, на свободу слова и так далее... Эти действия нарушают Всеобщую декларацию прав человека и все другие международные правовые акты о правах человека", - сообщила Москалькова РИА Новости. По ее словам, европейские власти такими действиями "перечеркивают и демократический диалог, и правозащитную дипломатию", которая позволяла России "реально помогать людям". Кроме того, Москалькова назвала введение санкций еще одним свидетельством "бессилия США и стран ЕС, их заинтересованности в эскалации конфликта". По ее словам, экономические санкции против России не дали эффекта так же, как и санкции, направленные на запрет русской культуры, демонстрации достижений России в области спорта, науки и образования, на профессиональную журналистскую деятельность, которая помогала донести людям на Западе достоверную информацию по поводу геноцида жителей ДНР и ЛНР. "Господ из ЕС коробит правда о многолетнем геноциде жителей Донбасса и крымчан, о пытках и издевательствах над российскими военнослужащими, о судьбе 5 миллионов людей, бежавших в Россию от украинских бомбежек и обстрелов. Поэтому они делают все возможное для того, чтобы не дать услышать правду гражданам стран Евросоюза", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854341543.html

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россия, сша, донецкая народная республика, татьяна москалькова, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика