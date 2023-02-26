00:05 26.02.2023 (обновлено: 00:07 26.02.2023)
Москалькова прокомментировала санкции ЕС
Москалькова: санкции ЕС нарушают Всеобщую декларацию прав человека
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала включение ее в санкционный список ЕС нарушением Всеобщей декларации прав человека.
В субботу Евросоюз включил Москалькову в 10-й пакет санкций.
"Фактически мне как уполномоченному по правам человека в Российской Федерации отказали в праве лично доносить до европейских омбудсменов нашу правозащитную позицию, бороться за права соотечественников, в том числе за право на свободное передвижение, право пользоваться родным языком, своим имуществом, на свободу слова и так далее... Эти действия нарушают Всеобщую декларацию прав человека и все другие международные правовые акты о правах человека", - сообщила Москалькова РИА Новости.
По ее словам, европейские власти такими действиями "перечеркивают и демократический диалог, и правозащитную дипломатию", которая позволяла России "реально помогать людям".
"Остается только выразить сожаление, что с таким трудом выстроенные омбудсменами гуманитарные мосты сожжены в угоду политической конъюнктуре. Но это - их выбор, который останется на их же совести", - сообщила российский омбудсмен.
Кроме того, Москалькова назвала введение санкций еще одним свидетельством "бессилия США и стран ЕС, их заинтересованности в эскалации конфликта".
По ее словам, экономические санкции против России не дали эффекта так же, как и санкции, направленные на запрет русской культуры, демонстрации достижений России в области спорта, науки и образования, на профессиональную журналистскую деятельность, которая помогала донести людям на Западе достоверную информацию по поводу геноцида жителей ДНР и ЛНР.
"Господ из ЕС коробит правда о многолетнем геноциде жителей Донбасса и крымчан, о пытках и издевательствах над российскими военнослужащими, о судьбе 5 миллионов людей, бежавших в Россию от украинских бомбежек и обстрелов. Поэтому они делают все возможное для того, чтобы не дать услышать правду гражданам стран Евросоюза", - добавила Москалькова.