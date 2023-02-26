https://ria.ru/20230226/inflyatsiya-1854364200.html
В 2022 году инфляция замедлилась в 30 странах мира
В 2022 году инфляция замедлилась в 30 странах мира - РИА Новости, 26.02.2023
В 2022 году инфляция замедлилась в 30 странах мира
Инфляция по итогам прошлого года замедлилась лишь в 30 государствах мира, при этом сильнее всего в Венесуэле - с 686% до 234%, следует из расчетов РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T08:26
2023-02-26T08:26
2023-02-26T08:26
экономика
судан
ливан
куба
оон
венесуэла
инфляция
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Инфляция по итогам прошлого года замедлилась лишь в 30 государствах мира, при этом сильнее всего в Венесуэле - с 686% до 234%, следует из расчетов РИА Новости. Также масштабное замедление инфляции наблюдалось в Судане, где она снизилась более чем на 230 процентных пунктов, и Ливане, где цены замедлили рост на 102 процентных пункта. В пятерку по замедлению темпов роста цен также вошли Куба (-38 процентных пунктов) и Ангола (-13 процентных пунктов). Среди стран "Большой двадцатки" снижение темпов роста цен в 2022 году зафиксировали лишь Бразилия, где инфляция замедлилась на 4,8 процентного пункта, и США со снижением на 0,6 процентного пункта. Единственной страной Евросоюза, где инфляция замедлилась, стала Испания (-0,8 процентного пункта), а среди стран постсоветского пространства - Грузия (-4,1 процентного пункта) и Таджикистан (-3,8 процентного пункта). Ранее в феврале агентство сообщило, что самая высокая инфляция в мире в 2022 году была в Зимбабве, и именно здесь она быстрее всего разогналась по итогам года - с 61% до 244%. Второе место по "разгону" цен в прошлом году стала Шри-Ланка, а на третьем - Аргентина. В десятку также входят Турция (+28 процентных пунктов) и Венгрия (+17 процентных пунктов). Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку были включены 156 стран, по состоянию на середину февраля раскрывших данные за 2022 год, из семи регионов мира: Азия, Африка к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка, Европа, Океания, Южная и Северная Америки.
https://ria.ru/20230222/inflyatsiya-1853869525.html
https://ria.ru/20230219/orban-1853029213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, судан, ливан, куба, оон, венесуэла, инфляция
Экономика, Судан, Ливан, Куба, ООН, Венесуэла, Инфляция
В 2022 году инфляция замедлилась в 30 странах мира
Инфляция в 2022 году замедлилась в 30 странах мира, сильнее всего в Венесуэле