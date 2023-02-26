https://ria.ru/20230226/donetsk-1854437436.html

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра - РИА Новости, 26.02.2023

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра

Украинские войска в 17.35 выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 26.02.2023

2023-02-26T18:21

2023-02-26T18:21

2023-02-26T18:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.35 выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.35 – населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о двух обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших, в том числе, снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка написал ранее, что женщина получила ранения в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток". Позже представительство ДНР в СЦКК сообщил, что украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, в результате пострадали два мирных жителя. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в воскресенье сообщал, что в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск получила ранения мирная жительница и сгорел дом. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230223/mir-1854044788.html

https://ria.ru/20230226/spetsoperatsiya-1853635791.html

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