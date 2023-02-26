https://ria.ru/20230226/donbass-1854440138.html
Патриарх Кирилл назвал Донбасс форпостом России и русского мира
Патриарх Кирилл назвал Донбасс форпостом России и русского мира - РИА Новости, 26.02.2023
Патриарх Кирилл назвал Донбасс форпостом России и русского мира
Донбасс сегодня - это форпост России, важно, чтобы молодежь, которая там живет, понимала, что идет справедливая борьба за историческое наследие страны, сказал... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T18:38
2023-02-26T18:38
2023-02-26T18:45
религия
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
донбасс
русская православная церковь
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Донбасс сегодня - это форпост России, важно, чтобы молодежь, которая там живет, понимала, что идет справедливая борьба за историческое наследие страны, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с детьми Донбасса в воскресенье. Патриарх Кирилл встретился с юными спортсменами из Донбасса в Храме Христа Спасителя в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. На встречу с предстоятелем РПЦ приехали 190 ребят со спортивных сборов, которые проходят в Калужской, Тульской и Свердловской областях. "Донбасс сегодня - это форпост русского мира, форпост России ... Замечательно, что Россия встала за защиту интересов Донбасса и не разрешила осуществить те планы, которые были у наших противников ... Донбасс - это органическая неразрывная часть России. Важно, чтобы вы, молодые люди, были носителями этого мировоззрения, этого самопонимания. Я бы очень бы хотел, чтобы молодежь Донбасса, дети Донбасса понимали, что та борьба, которая сейчас идет, она для нас является справедливой. Потому что она связана с защитой того исторического наследия, которое часть Российского государства. Я имею ввиду принадлежность Донбасса государству Российскому", - обратился патриарх к детям. Патриарх подчеркнул, что Донбасс теперь вместе с Россией, это "дает основание с уверенностью смотреть в будущее". "Россия своих не бросает, Россия способна защитить и помочь", - сказал он. "Для того, чтобы защищать, нужно быть убежденным в правоте своего поступка, мы абсолютно уверены в правоте своего дела ... Много врагов у русского мира, и всегда были. Причин здесь несколько, во-первых, Россия сильная. Те, кто претендует на господство над другими, всегда понимает, что пока есть Россия, то особенно господствовать не придется. Всегда найдется сила в лице России, которая скажет: "остановитесь, не обижайте слабых", - отметил патриарх.
https://ria.ru/20230125/primirenie-1847308649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), донбасс, русская православная церковь, россия
Религия, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Донбасс, Русская православная церковь, Россия
18:38 26.02.2023 (обновлено: 18:45 26.02.2023)
Патриарх Кирилл назвал Донбасс форпостом России и русского мира
Патриарх Кирилл на встрече с детьми назвал Донбасс форпостом России и русского мира
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Донбасс сегодня - это форпост России, важно, чтобы молодежь, которая там живет, понимала, что идет справедливая борьба за историческое наследие страны, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с детьми Донбасса в воскресенье.
Патриарх Кирилл встретился с юными спортсменами из Донбасса в Храме Христа Спасителя в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. На встречу с предстоятелем РПЦ
приехали 190 ребят со спортивных сборов, которые проходят в Калужской, Тульской и Свердловской областях
.
"Донбасс сегодня - это форпост русского мира, форпост России ... Замечательно, что Россия встала за защиту интересов Донбасса и не разрешила осуществить те планы, которые были у наших противников ... Донбасс - это органическая неразрывная часть России. Важно, чтобы вы, молодые люди, были носителями этого мировоззрения, этого самопонимания. Я бы очень бы хотел, чтобы молодежь Донбасса, дети Донбасса понимали, что та борьба, которая сейчас идет, она для нас является справедливой. Потому что она связана с защитой того исторического наследия, которое часть Российского государства. Я имею ввиду принадлежность Донбасса государству Российскому", - обратился патриарх к детям.
Патриарх подчеркнул, что Донбасс теперь вместе с Россией, это "дает основание с уверенностью смотреть в будущее". "Россия своих не бросает, Россия способна защитить и помочь", - сказал он.
"Для того, чтобы защищать, нужно быть убежденным в правоте своего поступка, мы абсолютно уверены в правоте своего дела ... Много врагов у русского мира, и всегда были. Причин здесь несколько, во-первых, Россия сильная. Те, кто претендует на господство над другими, всегда понимает, что пока есть Россия, то особенно господствовать не придется. Всегда найдется сила в лице России, которая скажет: "остановитесь, не обижайте слабых", - отметил патриарх.