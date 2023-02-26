https://ria.ru/20230226/dnr-1854347512.html
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 26.02.2023
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, применив 95 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T00:53
2023-02-26T00:53
2023-02-26T03:29
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, применив 95 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Пантелеймоновки, Донецка и Макеевки. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали, уточнило ведомство. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 11 обстрелов.
https://ria.ru/20230225/spetsoperatsiya-1854342936.html
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происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
00:53 26.02.2023 (обновлено: 03:29 26.02.2023)
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 95 боеприпасов