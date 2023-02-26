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Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 26.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 26.02.2023
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, применив 95 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T00:53
2023-02-26T03:29
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 фев — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, применив 95 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Пантелеймоновки, Донецка и Макеевки. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали, уточнило ведомство. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 11 обстрелов.
https://ria.ru/20230225/spetsoperatsiya-1854342936.html
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
00:53 26.02.2023 (обновлено: 03:29 26.02.2023)
 
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 95 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкВоронка от взрыва на территории автостанции в Донецке
Воронка от взрыва на территории автостанции в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Воронка от взрыва на территории автостанции в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 фев РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, применив 95 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"За истекшие сутки представительство сообщало о 19 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - пять обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. Выпустив 95 единиц различных боеприпасов", — говорится в заявлении.

Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Пантелеймоновки, Донецка и Макеевки.
Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали, уточнило ведомство.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 11 обстрелов.
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