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Житель Башкирии зарезал бывшую девушку и ее нового парня и устроил ДТП - РИА Новости, 25.02.2023
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Житель Башкирии зарезал бывшую девушку и ее нового парня и устроил ДТП
Житель Башкирии зарезал бывшую девушку и ее нового парня и устроил ДТП - РИА Новости, 25.02.2023
Житель Башкирии зарезал бывшую девушку и ее нового парня и устроил ДТП
Житель Башкирии из-за ревности убил бывшую девушку и её нового парня, затем, пытаясь скрыться, устроил ДТП, в котором погиб ещё один человек, сообщили в... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T12:04
2023-02-25T13:00
происшествия
республика башкортостан
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УФА, 25 фев - РИА Новости. Житель Башкирии из-за ревности убил бывшую девушку и её нового парня, затем, пытаясь скрыться, устроил ДТП, в котором погиб ещё один человек, сообщили в пресс-службе МВД по региону. По данным полиции, 24 февраля вечером в селе Киргиз-Мияки обнаружили тела 20-летнего парня в собственной машине, а недалеко - тело 16-летней девочки с ножевыми ранениями. Был установлен подозреваемый - 22-летний мужчина. Ориентировка на автомобиль ВАЗ-2114, в котором он мог передвигаться, была передана всем полицейским постам и патрулям Миякинского и соседних районов. "Вскоре машина была замечена полицейскими, увидев которых парень попытался скрыться, но, выехав на встречную полосу, столкнулся с "Ладой Гранта". В результате ДТП водитель "Гранты" скончался, а его пассажир и злоумышленник с телесными повреждениями доставлены в больницу", - говорится в сообщении. В полиции выяснили, что подозреваемый недавно расстался с 16-летней знакомой, оставаясь при этом друзьями. "Общение не прекращалось, но у подруги появился новый возлюбленный – 20-летний житель деревни Суккуп-Михайловка. Видимо, так дружить подозреваемый не был согласен. Взял нож, молоток и на отцовской машине стал выслеживать возлюбленных. Нашел подходящий момент и расправился с ними. Чтобы замести следы, отвез машину обратно родителям, и уже на своем авто отправился в сторону Уфы", - сообщили в МВД по региону. СУСК РФ по Башкирии возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. "В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый находится в больнице, после стабилизации его состояния с ним будут проведены следственные действия и решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает следком региона. По факту ДТП органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, которое также будет передано в Альшеевский межрайонный следственный отдел для дальнейшего расследования, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230112/ubiystvo-1844418028.html
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происшествия, республика башкортостан
Происшествия, Республика Башкортостан
12:04 25.02.2023 (обновлено: 13:00 25.02.2023)
 
Житель Башкирии зарезал бывшую девушку и ее нового парня и устроил ДТП

Житель Башкирии из ревности убил бывшую девушку с парнем, а затем устроил смертельное ДТП

© Фото : ГУ МВД БашкортостанСмертельное ДТП в Башкирии
Смертельное ДТП в Башкирии - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© Фото : ГУ МВД Башкортостан
Смертельное ДТП в Башкирии
Читать ria.ru в
УФА, 25 фев - РИА Новости. Житель Башкирии из-за ревности убил бывшую девушку и её нового парня, затем, пытаясь скрыться, устроил ДТП, в котором погиб ещё один человек, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
По данным полиции, 24 февраля вечером в селе Киргиз-Мияки обнаружили тела 20-летнего парня в собственной машине, а недалеко - тело 16-летней девочки с ножевыми ранениями. Был установлен подозреваемый - 22-летний мужчина. Ориентировка на автомобиль ВАЗ-2114, в котором он мог передвигаться, была передана всем полицейским постам и патрулям Миякинского и соседних районов.
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"Вскоре машина была замечена полицейскими, увидев которых парень попытался скрыться, но, выехав на встречную полосу, столкнулся с "Ладой Гранта". В результате ДТП водитель "Гранты" скончался, а его пассажир и злоумышленник с телесными повреждениями доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
В полиции выяснили, что подозреваемый недавно расстался с 16-летней знакомой, оставаясь при этом друзьями. "Общение не прекращалось, но у подруги появился новый возлюбленный – 20-летний житель деревни Суккуп-Михайловка. Видимо, так дружить подозреваемый не был согласен. Взял нож, молоток и на отцовской машине стал выслеживать возлюбленных. Нашел подходящий момент и расправился с ними. Чтобы замести следы, отвез машину обратно родителям, и уже на своем авто отправился в сторону Уфы", - сообщили в МВД по региону.
СУСК РФ по Башкирии возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
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По факту ДТП органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, которое также будет передано в Альшеевский межрайонный следственный отдел для дальнейшего расследования, добавили в ведомстве.
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