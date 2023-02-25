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Украинские военные попытались нанести удар по Сватово - РИА Новости, 25.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские военные попытались нанести удар по Сватово
Украинские военные попытались нанести удар по Сватово - РИА Новости, 25.02.2023
Украинские военные попытались нанести удар по Сватово
Киев попытался нанести удар по Сватово в Луганской Народной Республике, атака была отражена силами ПВО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T08:11
2023-02-25T08:11
специальная военная операция на украине
безопасность
сватово
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Киев попытался нанести удар по Сватово в Луганской Народной Республике, атака была отражена силами ПВО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что в ночь на субботу украинские войска обстреляли Перевальск, выпустив две ракеты из РСЗО HIMARS. "Украинские вооруженные формирования попытались нанести удар по населенному пункту Сватово. Благодаря слаженным действиям нашего ПВО, атака отражена", - сказал Марочко.
сватово
луганская народная республика
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безопасность, сватово, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сватово, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
08:11 25.02.2023
 
Украинские военные попытались нанести удар по Сватово

Офицер ЛНР Марочко: Киев попытался нанести удар по Сватово, силы ПВО отразили атаку

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтелла при въезде на Cватовском направлении
Стелла при въезде на Cватовском направлении - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стелла при въезде на Cватовском направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Киев попытался нанести удар по Сватово в Луганской Народной Республике, атака была отражена силами ПВО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что в ночь на субботу украинские войска обстреляли Перевальск, выпустив две ракеты из РСЗО HIMARS.
"Украинские вооруженные формирования попытались нанести удар по населенному пункту Сватово. Благодаря слаженным действиям нашего ПВО, атака отражена", - сказал Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСватовоЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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