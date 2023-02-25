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Украинские военные попытались нанести удар по Сватово

Украинские военные попытались нанести удар по Сватово - РИА Новости, 25.02.2023

Украинские военные попытались нанести удар по Сватово

Киев попытался нанести удар по Сватово в Луганской Народной Республике, атака была отражена силами ПВО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T08:11

2023-02-25T08:11

2023-02-25T08:11

специальная военная операция на украине

безопасность

сватово

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Киев попытался нанести удар по Сватово в Луганской Народной Республике, атака была отражена силами ПВО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что в ночь на субботу украинские войска обстреляли Перевальск, выпустив две ракеты из РСЗО HIMARS. "Украинские вооруженные формирования попытались нанести удар по населенному пункту Сватово. Благодаря слаженным действиям нашего ПВО, атака отражена", - сказал Марочко.

сватово

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сватово, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины