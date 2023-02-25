https://ria.ru/20230225/svatovo-1854230558.html
Украинские военные попытались нанести удар по Сватово
Украинские военные попытались нанести удар по Сватово - РИА Новости, 25.02.2023
Украинские военные попытались нанести удар по Сватово
Киев попытался нанести удар по Сватово в Луганской Народной Республике, атака была отражена силами ПВО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T08:11
2023-02-25T08:11
2023-02-25T08:11
специальная военная операция на украине
безопасность
сватово
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848641523_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9ef96e70a247c497cf9ea9a133768c9.jpg
ЛУГАНСК, 25 фев - РИА Новости. Киев попытался нанести удар по Сватово в Луганской Народной Республике, атака была отражена силами ПВО, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что в ночь на субботу украинские войска обстреляли Перевальск, выпустив две ракеты из РСЗО HIMARS. "Украинские вооруженные формирования попытались нанести удар по населенному пункту Сватово. Благодаря слаженным действиям нашего ПВО, атака отражена", - сказал Марочко.
сватово
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848641523_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f68af6c69d9e7f3458315c9c2dc82d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сватово, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сватово, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Украинские военные попытались нанести удар по Сватово
Офицер ЛНР Марочко: Киев попытался нанести удар по Сватово, силы ПВО отразили атаку