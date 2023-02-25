https://ria.ru/20230225/sanatorii-1853085917.html

Путевки нарасхват: как выбрать санаторий и сколько стоит такой отдых

Путевки нарасхват: как выбрать санаторий и сколько стоит такой отдых - РИА Новости, 25.02.2023

Путевки нарасхват: как выбрать санаторий и сколько стоит такой отдых

Все больше молодежи и гостей с детьми предпочитают санаторный отдых. Это становится модным туристическим трендом. Ведь и миллениалы, и зумеры очень внимательны... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T08:00

2023-02-25T08:00

2023-02-25T08:05

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Мария Селиванова. Все больше молодежи и гостей с детьми предпочитают санаторный отдых. Это становится модным туристическим трендом. Ведь и миллениалы, и зумеры очень внимательны к своему здоровью, особенно после пандемии. На какой курорт отправиться и сколько это стоит — в материале РИА Новости.Спрос растет"В санаторно-курортном секторе произошло импортозамещение. Те, кто раньше ездил на лечение в Чехию и Германию, переместились в отечественные здравницы, которые сейчас активно инвестируют в развитие, обновление оборудования и номеров", — рассказывает PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.В 2022 году турпоток в санатории увеличился более чем на десять процентов, превысив показатели доковидного 2019-го, сообщает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ) Михаил Данилов. Этому во многом способствовали программа кешбэка и повышенное внимание к здоровью после пандемии.Посетители молодеютСнизился средний возраст гостей санатория — с 50+ до 40-45, отметили в АОТ. В "Алеане" вообще говорят о 35. Среди сторонников оздоровительного туризма все больше представителей активного среднего класса. Треть приезжают в одиночку, около 60% — пары. До десяти процентов выросла доля гостей с детьми, уточнили в "Алеане"."В санаториях оборудуют беби-клубы, бассейны-лягушатники, вводят детское меню, есть оздоровительные предложения для малышей", — перечисляют в пресс-службе туроператора.Самые популярные программы для детей — восстановление иммунитета, нервной системы и снижение веса. Визиты короче, но чащеСредняя продолжительность отдыха в санаториях в прошлом году составила 11 суток. Этого, конечно, недостаточно. Полноценный курс — 18-21 день, указывает Михаил Данилов. "Но все больше гостей приезжают дважды в год, а это самая эффективная схема профилактики многих заболеваний", — добавляет он.Летом максимальный спрос на санатории у моря. Там главное — пляж, а процедуры — бонус. Осенью и весной преобладают гости с хроническими заболеваниями. Программы по снижению веса и курсы детокса чаще выбирают перед пляжным сезоном и после новогодних праздников, уточняют в пресс-службе "Алеана".Спа вместо лечения"Новый хит — антистресс: курсы по восстановлению сна, повышению иммунитета, снижения тревожности, а также детокс-программы", — подчеркивают в "Алеане". Как и предложения по сохранению молодости. Как правило, такие клиенты много работают и хотят восстановить силы быстро и эффективно, отмечает Данилов. Для них есть программы продолжительностью до десяти дней. Гости предпочитают санатории с современной лечебной базой и возможностью полноценного чекапа.Впрочем, добавляют в АОТ, большинство интересуются именно лечебными курсами. Самые востребованные — от заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, систем пищеварения и кровообращения.Также высокий спрос на восстановление после коронавируса. Например, в Сочи.Сердечники — в КисловодскКавказские Минеральные Воды — абсолютный лидер. Прежде всего Кисловодск, где более 60 объектов, проинформировали в пресс-службе "Интуриста". Средняя стоимость путевки на десять дней в Кавминводы — 70 тысяч рублей, говорит гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин."Курорты региона специализированные. В Кисловодск едут сердечники, в Железноводск — для лечения болезней ЖКТ, в Ессентуки — почек. Пятигорск, известный горячими источниками, привлекает страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата", — поясняет Домостроева.Бронировать надо заранее — как минимум за три месяца, добавляют в "Интуристе".На втором месте — Краснодарский край со здравницами в Сочи, Анапе и Геленджике. Также санаторный отдых развит в Крыму, Подмосковье, Башкортостане, на Алтае, в Татарстане, отметили в АОТ.Кроме того, россияне стали чаще выбирать санатории в своем регионе — в Мурманской, Кемеровской, Ивановской, Вологодской областях.В Белоруссии дешевлеПолучить лечение "как дома" можно и в Белоруссии. "При относительно равных параметрах услуг у соседей более демократичные цены", — признает Михаил Данилов.Например, неделя на двоих в апреле с примерно одинаковыми программами в Минской области — 33 тысяч рублей, а в Московской — 55.Есть и другие плюсы: практически в каждом санатории Белоруссии — бювет с минеральной водой, добавляют в "Алеане". А еще туристы там активно совмещают оздоровление с экскурсиями.Что по ценамОздоровительный отдых в прошлом году подорожал в среднем на 15 процентов. Среди самых востребованных бюджетных санаториев — "Бургас" в Кудепсте, сообщили в "Алеане". Десять дней без лечения — 51 тысяча на двоих. Недорого в сочинской "Бирюзе" (от 65 тысяч), "Озере Медвежьем" в Курганской области (от 52), кисловодских санаториях имени Георгия Димитрова и "Виктории" — от 74. С процедурами — еще плюс 10-15 тысяч.Десятидневный отдых средней ценовой категории с лечением на двоих — это сто тысяч. Среди наиболее популярных называют сочинскую "Беларусь" и "Ингалу" в Тюменской области (от 98 тысяч), "Голубую волну" в Алуште (от 125), "Центросоюз" в Белокурихе (от 110), "Юбилейный" на озере Банное в Башкортостане (от 108), "Шахтер" и "Казахстан" в Ессентуках (от 126), "Южное взморье" в Адлере (от 140).В санаториях класса люкс, например, в "Черноморье" в Сочи, десять дней в трехкомнатном номере с лечением — от 336 тысяч на двоих. В тюменской "Сибири" — от 114 тысяч, в "Роднике Алтая" в Белокурихе — от 121.

https://ria.ru/20230116/sanatorii-1845107143.html

https://ria.ru/20221128/sochi-1834710010.html

https://ria.ru/20221119/sanatorii-1832439535.html

https://ria.ru/20220902/keshbek-1814044100.html

https://ria.ru/20220705/otpusk-1800160027.html

сочи

белоруссия

кисловодск

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, маршруты - туризм, сочи, белоруссия, кисловодск