https://ria.ru/20230225/puteshestviya-1853839751.html

Россияне предложили альтернативу иностранным туристическим терминам

Россияне предложили альтернативу иностранным туристическим терминам - РИА Новости, 25.02.2023

Россияне предложили альтернативу иностранным туристическим терминам

Россияне подобрали альтернативу иностранным терминам в сфере туризма, сообщает Check in. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T05:57

2023-02-25T05:57

2023-02-25T11:52

туризм

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туристы

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Россияне подобрали альтернативу иностранным терминам в сфере туризма, сообщает Check in.Аналитики сервиса бронирования отелей провели исследование среди 400 пользователей и выяснили, как они относятся к иностранным словам в туристической отрасли и есть ли им замена. Оказалось, что более четверти (28 процентов) респондентов считает, что в турбизнесе слишком много заимствованных слов. Тогда эксперты предложили им назвать такие термины.Самым популярным оказался "чартер", его выбрали 84 процента опрошенных. Найти альтернативу ему было сложно, но пользователи называли слова рейс, договор. "Круиз" и "отель" вспомнила половина респондентов. Им замену не подбирали. "Бонусную систему" заимствованным словосочетанием считает четверть (28 процентов) пользователей. Предложенная альтернатива — подарок, премия и приз.Слово "резервирование" (его назвали 27 процентов опрошенных) можно заменить на бронирование или сохранение. Альтернативой "тарифу" может быть цена, стоимость, расценка и плата. "Курорт" можно назвать санаторием, отдыхом и здравницей, а "маршрут" опрошенные готовы заменить на путь, направление и дорогу.

https://ria.ru/20230216/suveniry-1847980666.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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