https://ria.ru/20230225/puteshestviya-1853839751.html
Россияне предложили альтернативу иностранным туристическим терминам
Россияне предложили альтернативу иностранным туристическим терминам - РИА Новости, 25.02.2023
Россияне предложили альтернативу иностранным туристическим терминам
Россияне подобрали альтернативу иностранным терминам в сфере туризма, сообщает Check in. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T05:57
2023-02-25T05:57
2023-02-25T11:52
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Россияне подобрали альтернативу иностранным терминам в сфере туризма, сообщает Check in.Аналитики сервиса бронирования отелей провели исследование среди 400 пользователей и выяснили, как они относятся к иностранным словам в туристической отрасли и есть ли им замена. Оказалось, что более четверти (28 процентов) респондентов считает, что в турбизнесе слишком много заимствованных слов. Тогда эксперты предложили им назвать такие термины.Самым популярным оказался "чартер", его выбрали 84 процента опрошенных. Найти альтернативу ему было сложно, но пользователи называли слова рейс, договор. "Круиз" и "отель" вспомнила половина респондентов. Им замену не подбирали. "Бонусную систему" заимствованным словосочетанием считает четверть (28 процентов) пользователей. Предложенная альтернатива — подарок, премия и приз.Слово "резервирование" (его назвали 27 процентов опрошенных) можно заменить на бронирование или сохранение. Альтернативой "тарифу" может быть цена, стоимость, расценка и плата. "Курорт" можно назвать санаторием, отдыхом и здравницей, а "маршрут" опрошенные готовы заменить на путь, направление и дорогу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы
05:57 25.02.2023 (обновлено: 11:52 25.02.2023)
Россияне предложили альтернативу иностранным туристическим терминам
Check in: россияне назвали альтернативу туристическим терминам курорт, чартер и маршрут
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Россияне подобрали альтернативу иностранным терминам в сфере туризма, сообщает Check in.
Аналитики сервиса бронирования отелей провели исследование среди 400 пользователей и выяснили, как они относятся к иностранным словам в туристической отрасли и есть ли им замена. Оказалось, что более четверти (28 процентов) респондентов считает, что в турбизнесе слишком много заимствованных слов. Тогда эксперты предложили им назвать такие термины.
Самым популярным оказался "чартер", его выбрали 84 процента опрошенных. Найти альтернативу ему было сложно, но пользователи называли слова рейс, договор. "Круиз" и "отель" вспомнила половина респондентов. Им замену не подбирали.
"Бонусную систему" заимствованным словосочетанием считает четверть (28 процентов) пользователей. Предложенная альтернатива — подарок, премия и приз.
Слово "резервирование" (его назвали 27 процентов опрошенных) можно заменить на бронирование или сохранение. Альтернативой "тарифу" может быть цена, стоимость, расценка и плата.
"Курорт" можно назвать санаторием, отдыхом и здравницей, а "маршрут" опрошенные готовы заменить на путь, направление и дорогу.