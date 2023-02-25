https://ria.ru/20230225/khischenie-1854320688.html

В Дагестане отправили под арест четырех подозреваемых в хищении газа

В Дагестане отправили под арест четырех подозреваемых в хищении газа - РИА Новости, 25.02.2023

В Дагестане отправили под арест четырех подозреваемых в хищении газа

Суд в Дагестане арестовал четырех подозреваемых в хищении природного газа на сумму более 150 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T19:21

2023-02-25T19:21

2023-02-25T19:21

происшествия

россия

махачкала

карабудахкентский район

газпром

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 25 фев - РИА Новости. Суд в Дагестане арестовал четырех подозреваемых в хищении природного газа на сумму более 150 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике. Ранее по данному уголовному делу были задержаны заместитель начальника отдела по реализации газа производственным потребителям ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала", техник по метрологии Территориального управления по Карабужахкентскому району ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала", специалист по земельным и имущественным отношениям администрации села Уллубийаул и работник тепличного хозяйства. "По ходатайству следствия Советским районным судом города Махачкалы в отношении четырех подозреваемых в совершении хищения газа при осуществлении деятельности тепличных хозяйств избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", – говорится в сообщении. По данным следствия, с октября 2021 по апрель 2022 года должностные лица ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" в сговоре с владельцами тепличных хозяйств в селе Уллубийаул Карабудахкентского района Дагестана похитили газ в объеме свыше 22 тысяч кубометров. Сумма ущерба составила более 150 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

https://ria.ru/20230214/khischenie-1851924970.html

https://ria.ru/20230223/zoloto-1853987608.html

россия

махачкала

карабудахкентский район

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происшествия, россия, махачкала, карабудахкентский район, газпром, следственный комитет россии (ск рф)