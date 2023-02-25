https://ria.ru/20230225/avtostantsiya-1854287644.html

ВСУ обстреляли автостанцию в Васильевке из американской гаубицы

ВСУ обстреляли автостанцию в Васильевке из американской гаубицы - РИА Новости, 25.02.2023

ВСУ обстреляли автостанцию в Васильевке из американской гаубицы

Украинские боевики обстреляли автостанцию в городе Васильевка Запорожской области, предположительно, из артиллерийской системы М-777 производства США, сказал... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T15:45

2023-02-25T15:45

2023-02-25T18:26

специальная военная операция на украине

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следственный комитет россии (ск рф)

нато

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли автостанцию в городе Васильевка Запорожской области, предположительно, из артиллерийской системы М-777 производства США, сказал журналистам представитель Следственного комитета России. "Украинскими боевиками был произведён обстрел, предположительно, 155-миллимитровой артиллерийской системой так называемой три семерки (гаубица М-777 производства США - ред.) На месте происшествия обнаружены две воронки. При обстреле пострадал один человек. Ампутация ноги", - сказал следователь СК РФ во время осмотра места происшествия. В пятницу администрация города Энергодара сообщала, что автовокзал в Васильевке подвергся украинскому обстрелу, один человек ранен.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

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Следственные действия на месте обстрела автостанции в Запорожской области Следственные действия на месте обстрела автостанции в Запорожской области 2023-02-25T15:45 true PT1M54S

Последствия обстрела украинскими боевиками автостанции в Запорожье Последствия обстрела украинскими боевиками автостанции в Запорожье 2023-02-25T15:45 true PT1M54S

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в мире, сша, россия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), нато