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Медведев назвал российских военнослужащих героями - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/voennye-1854097687.html
Медведев назвал российских военнослужащих героями
Медведев назвал российских военнослужащих героями - РИА Новости, 24.02.2023
Медведев назвал российских военнослужащих героями
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал российских военнослужащих героями, отметил, что им помогает вся страна, победа будет достигнута. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:11
2023-02-24T11:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий медведев
день защитника отечества
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал российских военнослужащих героями, отметил, что им помогает вся страна, победа будет достигнута. "Год, как наши военнослужащие восстанавливают порядок, мир и справедливость на нашей земле, защищают наших людей и уничтожают корни неонацизма. Они герои. Им помогает вся страна, снабжая фронт всем необходимым. Победа будет достигнута", - написал он в своем телеграм-канале.
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"Спасибо, солдат": в России отмечают День защитника Отечества
Ежегодно 23 февраля в России отмечается государственный праздник — День защитника Отечества. "Сегодня этот праздник приобретает особое значение, становится для нас символом сплоченности перед серьезным вызовом. Нашим воинам приходится отстаивать национальные интересы России, проявляя мужество и самоотверженность в борьбе с последователями нацизма", – сказал министр обороны Сергей Шойгу в своем поздравлении ветеранов и военнослужащих.
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безопасность, россия, дмитрий медведев, день защитника отечества, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, День защитника Отечества, Вооруженные силы РФ
11:11 24.02.2023
 
Медведев назвал российских военнослужащих героями

Зампред Совбеза Медведев: российские военнослужащие герои, победа будет достигнута

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал российских военнослужащих героями, отметил, что им помогает вся страна, победа будет достигнута.
"Год, как наши военнослужащие восстанавливают порядок, мир и справедливость на нашей земле, защищают наших людей и уничтожают корни неонацизма. Они герои. Им помогает вся страна, снабжая фронт всем необходимым. Победа будет достигнута", - написал он в своем телеграм-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДмитрий МедведевДень защитника ОтечестваВооруженные силы РФ
 
 
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