https://ria.ru/20230224/voennye-1854097687.html
Медведев назвал российских военнослужащих героями
Медведев назвал российских военнослужащих героями - РИА Новости, 24.02.2023
Медведев назвал российских военнослужащих героями
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал российских военнослужащих героями, отметил, что им помогает вся страна, победа будет достигнута. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:11
2023-02-24T11:11
2023-02-24T11:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
дмитрий медведев
день защитника отечества
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал российских военнослужащих героями, отметил, что им помогает вся страна, победа будет достигнута. "Год, как наши военнослужащие восстанавливают порядок, мир и справедливость на нашей земле, защищают наших людей и уничтожают корни неонацизма. Они герои. Им помогает вся страна, снабжая фронт всем необходимым. Победа будет достигнута", - написал он в своем телеграм-канале.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Спасибо, солдат": в России отмечают День защитника Отечества
Ежегодно 23 февраля в России отмечается государственный праздник — День защитника Отечества.
"Сегодня этот праздник приобретает особое значение, становится для нас символом сплоченности перед серьезным вызовом. Нашим воинам приходится отстаивать национальные интересы России, проявляя мужество и самоотверженность в борьбе с последователями нацизма", –
сказал министр обороны Сергей Шойгу в своем поздравлении ветеранов и военнослужащих.
2023-02-24T11:11
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PT2M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий медведев, день защитника отечества, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, День защитника Отечества, Вооруженные силы РФ
Медведев назвал российских военнослужащих героями
Зампред Совбеза Медведев: российские военнослужащие герои, победа будет достигнута