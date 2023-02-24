https://ria.ru/20230224/voennye-1854097687.html

Медведев назвал российских военнослужащих героями

Медведев назвал российских военнослужащих героями - РИА Новости, 24.02.2023

Медведев назвал российских военнослужащих героями

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал российских военнослужащих героями, отметил, что им помогает вся страна, победа будет достигнута. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T11:11

2023-02-24T11:11

2023-02-24T11:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

дмитрий медведев

день защитника отечества

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал российских военнослужащих героями, отметил, что им помогает вся страна, победа будет достигнута. "Год, как наши военнослужащие восстанавливают порядок, мир и справедливость на нашей земле, защищают наших людей и уничтожают корни неонацизма. Они герои. Им помогает вся страна, снабжая фронт всем необходимым. Победа будет достигнута", - написал он в своем телеграм-канале.

россия

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"Спасибо, солдат": в России отмечают День защитника Отечества Ежегодно 23 февраля в России отмечается государственный праздник — День защитника Отечества. "Сегодня этот праздник приобретает особое значение, становится для нас символом сплоченности перед серьезным вызовом. Нашим воинам приходится отстаивать национальные интересы России, проявляя мужество и самоотверженность в борьбе с последователями нацизма", – сказал министр обороны Сергей Шойгу в своем поздравлении ветеранов и военнослужащих. 2023-02-24T11:11 true PT2M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, дмитрий медведев, день защитника отечества, вооруженные силы рф