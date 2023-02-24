https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854097356.html

Британия ввела санкции против руководства "Аэрофлота"

Британия ввела санкции против руководства "Аэрофлота" - РИА Новости, 24.02.2023

Британия ввела санкции против руководства "Аэрофлота"

Великобритания ввела санкции против представителей руководства российской авиакомпании "Аэрофлот", говорится в заявлении британского МИД. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T11:07

2023-02-24T11:07

2023-02-24T11:07

экономика

великобритания

аэрофлот

газпром

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против представителей руководства российской авиакомпании "Аэрофлот", говорится в заявлении британского МИД. В ведомстве отметили, что санкции коснулись 20 лиц, занимающих руководящие должности в "Газпроме" и "Аэрофлоте". Согласно списку санкций, ограничения вводятся против гендиректора "Аэрофлота" Сергея Александровского, а также первого замгендиректора компании Андрея Чиханчина.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854069254.html

великобритания

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, великобритания, аэрофлот, газпром, санкции в отношении россии