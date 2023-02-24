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Британия ввела санкции против руководства "Аэрофлота" - РИА Новости, 24.02.2023
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Британия ввела санкции против руководства "Аэрофлота"
Британия ввела санкции против руководства "Аэрофлота" - РИА Новости, 24.02.2023
Британия ввела санкции против руководства "Аэрофлота"
Великобритания ввела санкции против представителей руководства российской авиакомпании "Аэрофлот", говорится в заявлении британского МИД. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:07
2023-02-24T11:07
экономика
великобритания
аэрофлот
газпром
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против представителей руководства российской авиакомпании "Аэрофлот", говорится в заявлении британского МИД. В ведомстве отметили, что санкции коснулись 20 лиц, занимающих руководящие должности в "Газпроме" и "Аэрофлоте". Согласно списку санкций, ограничения вводятся против гендиректора "Аэрофлота" Сергея Александровского, а также первого замгендиректора компании Андрея Чиханчина.
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854069254.html
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экономика, великобритания, аэрофлот, газпром, санкции в отношении россии
Экономика, Великобритания, Аэрофлот, Газпром, Санкции в отношении России
11:07 24.02.2023
 
Британия ввела санкции против руководства "Аэрофлота"

Британия ввела санкции против представителей руководства "Аэрофлота"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСимволика "Аэрофлота"
Символика Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Символика "Аэрофлота". Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против представителей руководства российской авиакомпании "Аэрофлот", говорится в заявлении британского МИД.
В ведомстве отметили, что санкции коснулись 20 лиц, занимающих руководящие должности в "Газпроме" и "Аэрофлоте".
Согласно списку санкций, ограничения вводятся против гендиректора "Аэрофлота" Сергея Александровского, а также первого замгендиректора компании Андрея Чиханчина.
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ЭкономикаВеликобританияАэрофлотГазпромСанкции в отношении России
 
 
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