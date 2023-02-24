https://ria.ru/20230224/rasshirenie-1854063420.html

Экс-аналитик ЦРУ назвал причину начала украинского конфликта

Экс-аналитик ЦРУ назвал причину начала украинского конфликта - РИА Новости, 24.02.2023

Экс-аналитик ЦРУ назвал причину начала украинского конфликта

Предпосылкой к украинскому конфликту послужило нарушение Западом обещания о нерасширении НАТО, заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн во время заседания... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T02:01

2023-02-24T02:01

2023-02-24T02:01

в мире

германия

нато

центральное разведывательное управление (цру)

оон

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Предпосылкой к украинскому конфликту послужило нарушение Западом обещания о нерасширении НАТО, заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн во время заседания Совета безопасности ООН.Эксперт пояснил, что, несмотря на многочисленные заверения западных политиков о "неспровоцированном" начале конфликта, именно расширение НАТО послужило его началом.Макговерн также добавил, что при общении с советником Горбачева Виктором Кувалдиным он задался вопросом, почему обещание о нерасширении НАТО не зафиксировали документально. Кувалдин в свою очередь отметил, что на тот момент многие факторы помешали созданию документа, в частности — нежелание Германии и существование Варшавского договора.

https://ria.ru/20230126/peregovory-1847618747.html

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в мире, германия, нато, центральное разведывательное управление (цру), оон