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Экс-аналитик ЦРУ назвал причину начала украинского конфликта
Экс-аналитик ЦРУ назвал причину начала украинского конфликта - РИА Новости, 24.02.2023
Экс-аналитик ЦРУ назвал причину начала украинского конфликта
Предпосылкой к украинскому конфликту послужило нарушение Западом обещания о нерасширении НАТО, заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн во время заседания... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T02:01
2023-02-24T02:01
2023-02-24T02:01
в мире
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нато
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Предпосылкой к украинскому конфликту послужило нарушение Западом обещания о нерасширении НАТО, заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн во время заседания Совета безопасности ООН.Эксперт пояснил, что, несмотря на многочисленные заверения западных политиков о "неспровоцированном" начале конфликта, именно расширение НАТО послужило его началом.Макговерн также добавил, что при общении с советником Горбачева Виктором Кувалдиным он задался вопросом, почему обещание о нерасширении НАТО не зафиксировали документально. Кувалдин в свою очередь отметил, что на тот момент многие факторы помешали созданию документа, в частности — нежелание Германии и существование Варшавского договора.
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в мире, германия, нато, центральное разведывательное управление (цру), оон
В мире, Германия, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН
Экс-аналитик ЦРУ назвал причину начала украинского конфликта
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: украинский конфликт был спровоцирован расширением НАТО