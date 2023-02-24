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Экс-аналитик ЦРУ назвал причину начала украинского конфликта - РИА Новости, 24.02.2023
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Экс-аналитик ЦРУ назвал причину начала украинского конфликта
Экс-аналитик ЦРУ назвал причину начала украинского конфликта - РИА Новости, 24.02.2023
Экс-аналитик ЦРУ назвал причину начала украинского конфликта
Предпосылкой к украинскому конфликту послужило нарушение Западом обещания о нерасширении НАТО, заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн во время заседания... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T02:01
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в мире
германия
нато
центральное разведывательное управление (цру)
оон
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Предпосылкой к украинскому конфликту послужило нарушение Западом обещания о нерасширении НАТО, заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн во время заседания Совета безопасности ООН.Эксперт пояснил, что, несмотря на многочисленные заверения западных политиков о "неспровоцированном" начале конфликта, именно расширение НАТО послужило его началом.Макговерн также добавил, что при общении с советником Горбачева Виктором Кувалдиным он задался вопросом, почему обещание о нерасширении НАТО не зафиксировали документально. Кувалдин в свою очередь отметил, что на тот момент многие факторы помешали созданию документа, в частности — нежелание Германии и существование Варшавского договора.
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в мире, германия, нато, центральное разведывательное управление (цру), оон
В мире, Германия, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН
02:01 24.02.2023
 
Экс-аналитик ЦРУ назвал причину начала украинского конфликта

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: украинский конфликт был спровоцирован расширением НАТО

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Предпосылкой к украинскому конфликту послужило нарушение Западом обещания о нерасширении НАТО, заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн во время заседания Совета безопасности ООН.
Эксперт пояснил, что, несмотря на многочисленные заверения западных политиков о "неспровоцированном" начале конфликта, именно расширение НАТО послужило его началом.

"Нужно вспомнить о расширении НАТО, хоть и было дано обещание не делать этого", — прокомментировал разведчик.

Макговерн также добавил, что при общении с советником Горбачева Виктором Кувалдиным он задался вопросом, почему обещание о нерасширении НАТО не зафиксировали документально. Кувалдин в свою очередь отметил, что на тот момент многие факторы помешали созданию документа, в частности — нежелание Германии и существование Варшавского договора.
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В миреГерманияНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ООН
 
 
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