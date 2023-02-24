https://ria.ru/20230224/puteshestviya-1853846714.html

Определены самые популярные автобусные направления зимой

Определены самые популярные автобусные направления зимой - РИА Новости, 24.02.2023

Определены самые популярные автобусные направления зимой

Определены самые востребованные маршруты для путешествий зимой на автобусе, сообщает Туту. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T03:17

2023-02-24T03:17

2023-02-24T04:27

туризм

туризм

новости - туризм

москва

переславль-залесский

рязань

санкт-петербург

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853061085_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_31a8348c51a5d7876a4305711192bc20.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты для путешествий зимой на автобусе, сообщает Туту.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей за декабрь, январь и февраль, и выяснили, что, как и год назад, около 95 процентов поездок совершалось по России. Средний чек увеличился на 12 процентов, до 947 рублей.Первая четверка популярных направлений за год не изменилась: в топе маршруты из Москвы в Ростов-на-Дону, Воронеж, Переславль-Залесский и Рязань.На пятом месте оказался маршрут Москва — Краснодар, который год назад занимал 386 строку списка. Это связано с закрытием аэропорта в столице Кубани, предполагают эксперты. В Краснодарском крае работает только аэропорт Сочи, и путешественники ищут альтернативные варианты добраться в регион.Самыми бюджетными направлениями из Москвы стали Киржач (средний чек — 420 рублей в одну сторону), Переславль-Залесский (541 рубль), Рязань (680 рублей), Тула (825 рублей) и Новомосковск (825 рублей).У путешественников из Санкт-Петербурга помимо Москвы востребованы Тихвин и Смоленск. Также в 15 самых часто бронируемых направлений вошли рейсы Томск — Новосибирск, Новосибирск — Барнаул и Челябинск — Екатеринбург.Среди самых популярных маршрутов за рубеж — поездки из Санкт-Петербурга в Хельсинки и Таллин (средние чеки 4,7 и 2,9 тысячи рублей), а также из Москвы в Минск (1,8 тысячи рублей).

https://ria.ru/20230222/livan-1853738264.html

москва

переславль-залесский

рязань

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, москва, переславль-залесский, рязань, санкт-петербург, отдых в россии