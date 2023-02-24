https://ria.ru/20230224/provokatsiya-1854194354.html

Зеленский отрицает планирование провокации против Приднестровья

Зеленский отрицает планирование провокации против Приднестровья - РИА Новости, 24.02.2023

Зеленский отрицает планирование провокации против Приднестровья

Владимир Зеленский заявил, что считает Приднестровье территорией Молдовы, чью территориальную целостность уважает. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T20:44

2023-02-24T20:44

2023-02-24T20:44

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владимир зеленский

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что считает Приднестровье территорией Молдовы, чью территориальную целостность уважает. Ранее в МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. "Мы уважаем территориальную целостность Молдовы и считаем, что Приднестровье - территория Молдовы", - сказал Зеленский на пресс-конференции. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией

https://ria.ru/20230224/preduprezhdeniya-1854184347.html

https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854165125.html

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в мире, молдавия, россия, украина, владимир зеленский