https://ria.ru/20230224/provokatsiya-1854194354.html
Зеленский отрицает планирование провокации против Приднестровья
Зеленский отрицает планирование провокации против Приднестровья - РИА Новости, 24.02.2023
Зеленский отрицает планирование провокации против Приднестровья
Владимир Зеленский заявил, что считает Приднестровье территорией Молдовы, чью территориальную целостность уважает. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:44
2023-02-24T20:44
2023-02-24T20:44
в мире
молдавия
россия
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811141_0:346:2048:1498_1920x0_80_0_0_7111c67db537571f86f0190ca2f64429.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что считает Приднестровье территорией Молдовы, чью территориальную целостность уважает. Ранее в МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. "Мы уважаем территориальную целостность Молдовы и считаем, что Приднестровье - территория Молдовы", - сказал Зеленский на пресс-конференции. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией
https://ria.ru/20230224/preduprezhdeniya-1854184347.html
https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854165125.html
молдавия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811141_0:316:2048:1852_1920x0_80_0_0_d2fa8945652e49f5ba9975936e7230ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, украина, владимир зеленский
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский отрицает планирование провокации против Приднестровья
Зеленский заявил, что Киев не планирует провокацию против Приднестровья