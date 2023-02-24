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Зеленский отрицает планирование провокации против Приднестровья - РИА Новости, 24.02.2023
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Зеленский отрицает планирование провокации против Приднестровья
Зеленский отрицает планирование провокации против Приднестровья - РИА Новости, 24.02.2023
Зеленский отрицает планирование провокации против Приднестровья
Владимир Зеленский заявил, что считает Приднестровье территорией Молдовы, чью территориальную целостность уважает. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:44
2023-02-24T20:44
в мире
молдавия
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что считает Приднестровье территорией Молдовы, чью территориальную целостность уважает. Ранее в МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует. "Мы уважаем территориальную целостность Молдовы и считаем, что Приднестровье - территория Молдовы", - сказал Зеленский на пресс-конференции. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией
https://ria.ru/20230224/preduprezhdeniya-1854184347.html
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в мире, молдавия, россия, украина, владимир зеленский
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Владимир Зеленский
20:44 24.02.2023
 
Зеленский отрицает планирование провокации против Приднестровья

Зеленский заявил, что Киев не планирует провокацию против Приднестровья

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что считает Приднестровье территорией Молдовы, чью территориальную целостность уважает.
Ранее в МИД РФ заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 19:45
МИД Молдавии ответил на предупреждения России о провокациях в Приднестровье
"Мы уважаем территориальную целостность Молдовы и считаем, что Приднестровье - территория Молдовы", - сказал Зеленский на пресс-конференции.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 17:40
МИД предупредил об ответе российской армии на провокации в Приднестровье
 
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