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Заммэра Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок в Митино
Заммэра Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок в Митино - РИА Новости, 24.02.2023
Заммэра Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок в Митино
Столичные власти приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Митино, сообщил заммэра по вопросам экономической политики РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T09:14
2023-02-24T09:14
2023-02-24T09:14
владимир ефимов (правительство москвы)
митино
москва
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Митино, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Уточняется, что неэффективно используемая территория расположена в районе улицы Фабричная, вдоль Путилковского шоссе. Там планируется построить бизнес-центр, складские помещения, а также промышленные предприятия.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , митино, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Митино, Москва
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Митино, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"На участке площадью более 5 гектаров возведут в ходе редевелопмента общественно-деловую недвижимость и производства, где будет создана почти тысяча новых рабочих мест. Вложения в комплексное развитие участка составят около 4 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта превысит 300 миллионов рублей", – сказал Ефимов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
Уточняется, что неэффективно используемая территория расположена в районе улицы Фабричная, вдоль Путилковского шоссе. Там планируется построить бизнес-центр, складские помещения, а также промышленные предприятия.
Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.