https://ria.ru/20230224/mitino-1854082407.html

Заммэра Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок в Митино

Заммэра Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок в Митино - РИА Новости, 24.02.2023

Заммэра Ефимов: по программе КРТ реорганизуют участок в Митино

Столичные власти приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Митино, сообщил заммэра по вопросам экономической политики РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T09:14

2023-02-24T09:14

2023-02-24T09:14

владимир ефимов (правительство москвы)

митино

москва

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Столичные власти приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Митино, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Уточняется, что неэффективно используемая территория расположена в районе улицы Фабричная, вдоль Путилковского шоссе. Там планируется построить бизнес-центр, складские помещения, а также промышленные предприятия.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета.

митино

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир ефимов (правительство москвы) , митино, москва