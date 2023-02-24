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Работавший в Донбассе журналист Боке получил российское гражданство - РИА Новости, 24.02.2023
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Работавший в Донбассе журналист Боке получил российское гражданство
Работавший в Донбассе журналист Боке получил российское гражданство - РИА Новости, 24.02.2023
Работавший в Донбассе журналист Боке получил российское гражданство
Президент Владимир Путин подписал указ о принятии в российское гражданство работавшего в Донбассе француза Адриана Боке, следует из распоряжения на официальном... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:45
2023-02-24T17:32
россия
донбасс
владимир путин
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о принятии в российское гражданство работавшего в Донбассе француза Адриана Боке, следует из распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации."Принять в гражданство Российской Федерации &lt;...&gt; Боке Адриан, Энтони, Пол, родившегося 7 декабря 1990 года во Франции", — говорится в документе.Осенью прошлого года на бывшего военного, освещавшего события в Донбассе, совершили покушение в Стамбуле. Двое мужчин напали на Боке с ножом, но ему удалось скрыться от преступников. Позже француз сообщил РИА Новости, что нападение на него организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ).Весной 2022 года он приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После поездки Боке заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений, совершаемых ВСУ. По словам француза, он видел, как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.В январе сообщалось, что Боке обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище. Само обращение от него поступило в середине декабря.
https://ria.ru/20220907/genotsid-1815250398.html
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россия, донбасс, владимир путин, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, украина, буча, политика
Россия, Донбасс, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Украина, Буча, Политика
16:45 24.02.2023 (обновлено: 17:32 24.02.2023)
 
Работавший в Донбассе журналист Боке получил российское гражданство

Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства французскому журналисту Боке

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкВолонтер, писатель Адриан Боке
Волонтер, писатель Адриан Боке - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Волонтер, писатель Адриан Боке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о принятии в российское гражданство работавшего в Донбассе француза Адриана Боке, следует из распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять в гражданство Российской Федерации <...> Боке Адриан, Энтони, Пол, родившегося 7 декабря 1990 года во Франции", — говорится в документе.
Пожар на пивзаводе после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября 2022, 19:17Специальная военная операция на Украине
Париж причастен к геноциду в Донбассе, заявил бывший французский военный
Осенью прошлого года на бывшего военного, освещавшего события в Донбассе, совершили покушение в Стамбуле. Двое мужчин напали на Боке с ножом, но ему удалось скрыться от преступников. Позже француз сообщил РИА Новости, что нападение на него организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ).
Весной 2022 года он приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После поездки Боке заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений, совершаемых ВСУ. По словам француза, он видел, как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.
В январе сообщалось, что Боке обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище. Само обращение от него поступило в середине декабря.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 10:02
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РоссияДонбассВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныУкраинаБучаПолитика
 
 
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