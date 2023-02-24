https://ria.ru/20230224/grazhdanstvo-1854158810.html

Работавший в Донбассе журналист Боке получил российское гражданство

Работавший в Донбассе журналист Боке получил российское гражданство - РИА Новости, 24.02.2023

Работавший в Донбассе журналист Боке получил российское гражданство

Президент Владимир Путин подписал указ о принятии в российское гражданство работавшего в Донбассе француза Адриана Боке, следует из распоряжения на официальном... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T16:45

2023-02-24T16:45

2023-02-24T17:32

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донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о принятии в российское гражданство работавшего в Донбассе француза Адриана Боке, следует из распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации."Принять в гражданство Российской Федерации <...> Боке Адриан, Энтони, Пол, родившегося 7 декабря 1990 года во Франции", — говорится в документе.Осенью прошлого года на бывшего военного, освещавшего события в Донбассе, совершили покушение в Стамбуле. Двое мужчин напали на Боке с ножом, но ему удалось скрыться от преступников. Позже француз сообщил РИА Новости, что нападение на него организовали агенты Службы безопасности Украины (СБУ).Весной 2022 года он приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После поездки Боке заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений, совершаемых ВСУ. По словам француза, он видел, как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.В январе сообщалось, что Боке обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище. Само обращение от него поступило в середине декабря.

https://ria.ru/20220907/genotsid-1815250398.html

https://ria.ru/20230131/grazhdanstvo-1848582542.html

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россия, донбасс, владимир путин, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, украина, буча, политика