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Путин вникает во все тонкости ситуации на Донбассе, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/donbass-1854165460.html
Путин вникает во все тонкости ситуации на Донбассе, заявил Пушилин
Путин вникает во все тонкости ситуации на Донбассе, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.02.2023
Путин вникает во все тонкости ситуации на Донбассе, заявил Пушилин
Президент РФ Владимир Путин погружен во все детали ситуации на Донбассе, в частности, штурма Угледара, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T17:41
2023-02-24T17:45
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
донбасс
владимир путин
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
безопасность
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин погружен во все детали ситуации на Донбассе, в частности, штурма Угледара, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) иногда погружен (в ситуацию - ред.) даже глубже, чем я могу себе представить. Совсем недавно была возможность обсуждать с президентом ситуацию в Угледаре, как идет освобождение. Я думал, это я расскажу (о ситуации - ред.), у меня была, казалось бы, самая последняя информация от ребят и от "Каскада" (спецназ МВД ДНР, - ред.) нашего. А он начал: "да-да, это ж там, с северо-востока (продвижение - ред.)". Начал мне такие детали (говорить - ред.), про дачи (освобожденные под Угледаром - ред.) - он погружен. Там, где обостряется ситуация, доклады ему идут и (от - ред.) Генерального штаба. Прям детально. Это было на прошлой неделе", - рассказал Пушилин в эфире донецкого телеканала "Оплот ТВ". Город Угледар находится на юго-западе ДНР, ВС РФ ведут освобождение города от украинских националистов. Россия с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854121154.html
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россия, донецкая народная республика, донбасс, владимир путин, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Владимир Путин, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность, Вооруженные силы РФ
17:41 24.02.2023 (обновлено: 17:45 24.02.2023)
 
Путин вникает во все тонкости ситуации на Донбассе, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что Путин глубоко погружен в детали ситуации на Донбассе

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин погружен во все детали ситуации на Донбассе, в частности, штурма Угледара, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Он (президент РФ Владимир Путин - ред.) иногда погружен (в ситуацию - ред.) даже глубже, чем я могу себе представить. Совсем недавно была возможность обсуждать с президентом ситуацию в Угледаре, как идет освобождение. Я думал, это я расскажу (о ситуации - ред.), у меня была, казалось бы, самая последняя информация от ребят и от "Каскада" (спецназ МВД ДНР, - ред.) нашего. А он начал: "да-да, это ж там, с северо-востока (продвижение - ред.)". Начал мне такие детали (говорить - ред.), про дачи (освобожденные под Угледаром - ред.) - он погружен. Там, где обостряется ситуация, доклады ему идут и (от - ред.) Генерального штаба. Прям детально. Это было на прошлой неделе", - рассказал Пушилин в эфире донецкого телеканала "Оплот ТВ".
Город Угледар находится на юго-западе ДНР, ВС РФ ведут освобождение города от украинских националистов.
Россия с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбассВладимир ПутинДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНРБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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