https://ria.ru/20230223/voenkory-1853979585.html
На передовой и в центре новостей: работа военкоров на Украине
На передовой и в центре новостей: работа военкоров на Украине - РИА Новости, 23.02.2023
На передовой и в центре новостей: работа военкоров на Украине
Корреспонденты РИА Новости с самого начала спецоперации работают на Украине и делают все, чтобы рассказать о тяжелой боевой работе защитников Отечества. Они бок РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:10
2023-02-23T14:10
2023-02-23T14:10
специальная военная операция на украине
видео
в мире
украина
донбасс
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Корреспонденты РИА Новости с самого начала спецоперации работают на Украине и делают все, чтобы рассказать о тяжелой боевой работе защитников Отечества. Они бок о бок с военными движутся по линии соприкосновения сторон вглубь фронта, с риском для жизни освещая все этапы освобождения Донбасса.
украина
донбасс
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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На передовой и в центре новостей: работа военкоров на Украине
Корреспонденты РИА Новости с самого начала спецоперации работают на Украине и делают все, чтобы рассказать о тяжелой боевой работе защитников Отечества. Они бок о бок с военными движутся по линии соприкосновения сторон вглубь фронта, с риском для жизни освещая все этапы освобождения Донбасса.
2023-02-23T14:10
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Видео, В мире, Украина, Донбасс
На передовой и в центре новостей: работа военкоров на Украине
Корреспонденты РИА Новости с самого начала спецоперации работают на Украине и делают все, чтобы рассказать о тяжелой боевой работе защитников Отечества. Они бок о бок с военными движутся по линии соприкосновения сторон вглубь фронта, с риском для жизни освещая все этапы освобождения Донбасса.
2023-02-23T14:10
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PT2M37S
На передовой и в центре новостей: работа военкоров на Украине
Корреспонденты РИА Новости с самого начала спецоперации работают на Украине и делают все, чтобы рассказать о тяжелой боевой работе защитников Отечества. Они бок о бок с военными движутся по линии соприкосновения сторон вглубь фронта, с риском для жизни освещая все этапы освобождения Донбасса.