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На передовой и в центре новостей: работа военкоров на Украине - РИА Новости, 23.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/voenkory-1853979585.html
На передовой и в центре новостей: работа военкоров на Украине
На передовой и в центре новостей: работа военкоров на Украине - РИА Новости, 23.02.2023
На передовой и в центре новостей: работа военкоров на Украине
Корреспонденты РИА Новости с самого начала спецоперации работают на Украине и делают все, чтобы рассказать о тяжелой боевой работе защитников Отечества. Они бок РИА Новости, 23.02.2023
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специальная военная операция на украине
видео
в мире
украина
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Корреспонденты РИА Новости с самого начала спецоперации работают на Украине и делают все, чтобы рассказать о тяжелой боевой работе защитников Отечества. Они бок о бок с военными движутся по линии соприкосновения сторон вглубь фронта, с риском для жизни освещая все этапы освобождения Донбасса.
украина
донбасс
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На передовой и в центре новостей: работа военкоров на Украине
Корреспонденты РИА Новости с самого начала спецоперации работают на Украине и делают все, чтобы рассказать о тяжелой боевой работе защитников Отечества. Они бок о бок с военными движутся по линии соприкосновения сторон вглубь фронта, с риском для жизни освещая все этапы освобождения Донбасса.
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Специальная военная операция на Украине, Видео, В мире, Украина, Донбасс
На передовой и в центре новостей: работа военкоров на Украине
Корреспонденты РИА Новости с самого начала спецоперации работают на Украине и делают все, чтобы рассказать о тяжелой боевой работе защитников Отечества. Они бок о бок с военными движутся по линии соприкосновения сторон вглубь фронта, с риском для жизни освещая все этапы освобождения Донбасса.
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На передовой и в центре новостей: работа военкоров на Украине

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Корреспонденты РИА Новости с самого начала спецоперации работают на Украине и делают все, чтобы рассказать о тяжелой боевой работе защитников Отечества. Они бок о бок с военными движутся по линии соприкосновения сторон вглубь фронта, с риском для жизни освещая все этапы освобождения Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВидеоВ миреУкраинаДонбасс
 
 
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