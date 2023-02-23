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На передовой и в центре новостей: работа военкоров на Украине

На передовой и в центре новостей: работа военкоров на Украине - РИА Новости, 23.02.2023

На передовой и в центре новостей: работа военкоров на Украине

Корреспонденты РИА Новости с самого начала спецоперации работают на Украине и делают все, чтобы рассказать о тяжелой боевой работе защитников Отечества. Они бок РИА Новости, 23.02.2023

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специальная военная операция на украине

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донбасс

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Корреспонденты РИА Новости с самого начала спецоперации работают на Украине и делают все, чтобы рассказать о тяжелой боевой работе защитников Отечества. Они бок о бок с военными движутся по линии соприкосновения сторон вглубь фронта, с риском для жизни освещая все этапы освобождения Донбасса.

украина

донбасс

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На передовой и в центре новостей: работа военкоров на Украине Корреспонденты РИА Новости с самого начала спецоперации работают на Украине и делают все, чтобы рассказать о тяжелой боевой работе защитников Отечества. Они бок о бок с военными движутся по линии соприкосновения сторон вглубь фронта, с риском для жизни освещая все этапы освобождения Донбасса. 2023-02-23T14:10 true PT2M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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