В украинском МИД обвинили Венгрию в работе на Россию
Представитель МИД Украины: Венгрия не может решать, когда начнутся мирные переговоры
Панорама города Будапешта. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по урегулированию украинского кризиса без участия Киева.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что для урегулирования украинского кризиса необходимы переговоры России и США, в Будапеште полагают, что главам двух государств стоило бы провести встречу.
"Венгерский министр иностранных дел мог бы оказать гораздо большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России. Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины", - написал Николенко в социальной сети Facebook*.
Он добавил, что Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начаться мирные переговоры. "Будапешт имел возможность помочь завоевать мир в Украине и Европе, но встал на другую сторону истории", - подчеркнул Николенко.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США. Власти Венгрии неоднократно заявляли, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры России и США.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская