https://ria.ru/20230223/vengriya-1853980721.html

В украинском МИД обвинили Венгрию в работе на Россию

В украинском МИД обвинили Венгрию в работе на Россию - РИА Новости, 23.02.2023

В украинском МИД обвинили Венгрию в работе на Россию

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по урегулированию украинского кризиса... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T14:20

2023-02-23T14:20

2023-02-23T14:20

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киев

украина

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петер сийярто

виктор орбан

олег николенко

россия

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по урегулированию украинского кризиса без участия Киева. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что для урегулирования украинского кризиса необходимы переговоры России и США, в Будапеште полагают, что главам двух государств стоило бы провести встречу. "Венгерский министр иностранных дел мог бы оказать гораздо большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России. Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины", - написал Николенко в социальной сети Facebook*. Он добавил, что Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начаться мирные переговоры. "Будапешт имел возможность помочь завоевать мир в Украине и Европе, но встал на другую сторону истории", - подчеркнул Николенко. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США. Власти Венгрии неоднократно заявляли, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры России и США. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230223/sanktsii-1853956840.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, киев, украина, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, олег николенко, россия