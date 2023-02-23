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В украинском МИД обвинили Венгрию в работе на Россию - РИА Новости, 23.02.2023
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В украинском МИД обвинили Венгрию в работе на Россию
В украинском МИД обвинили Венгрию в работе на Россию - РИА Новости, 23.02.2023
В украинском МИД обвинили Венгрию в работе на Россию
Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по урегулированию украинского кризиса... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T14:20
2023-02-23T14:20
в мире
киев
украина
венгрия
петер сийярто
виктор орбан
олег николенко
россия
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по урегулированию украинского кризиса без участия Киева. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что для урегулирования украинского кризиса необходимы переговоры России и США, в Будапеште полагают, что главам двух государств стоило бы провести встречу. "Венгерский министр иностранных дел мог бы оказать гораздо большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России. Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины", - написал Николенко в социальной сети Facebook*. Он добавил, что Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начаться мирные переговоры. "Будапешт имел возможность помочь завоевать мир в Украине и Европе, но встал на другую сторону истории", - подчеркнул Николенко. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США. Власти Венгрии неоднократно заявляли, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры России и США. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, киев, украина, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, олег николенко, россия
В мире, Киев, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Олег Николенко, Россия
14:20 23.02.2023
 
В украинском МИД обвинили Венгрию в работе на Россию

Представитель МИД Украины: Венгрия не может решать, когда начнутся мирные переговоры

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в медиабанкПанорама города Будапешта
Панорама города Будапешта - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Панорама города Будапешта. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по урегулированию украинского кризиса без участия Киева.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что для урегулирования украинского кризиса необходимы переговоры России и США, в Будапеште полагают, что главам двух государств стоило бы провести встречу.
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
Вчера, 12:03
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"Венгерский министр иностранных дел мог бы оказать гораздо большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России. Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины", - написал Николенко в социальной сети Facebook*.
Он добавил, что Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начаться мирные переговоры. "Будапешт имел возможность помочь завоевать мир в Украине и Европе, но встал на другую сторону истории", - подчеркнул Николенко.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США. Власти Венгрии неоднократно заявляли, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры России и США.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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