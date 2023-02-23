https://ria.ru/20230223/tekhnika-1853904868.html

Путин рассказал о насыщении вооруженных сил новой техникой

Путин рассказал о насыщении вооруженных сил новой техникой - РИА Новости, 23.02.2023

Путин рассказал о насыщении вооруженных сил новой техникой

Российские власти, опираясь на реальный боевой опыт, будут развивать все составляющие вооруженных сил, совершенствовать систему подготовки частей и... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T00:13

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безопасность

россия

технологии

владимир путин

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские власти, опираясь на реальный боевой опыт, будут развивать все составляющие вооруженных сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений, продолжат насыщать войска новой техникой, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что прочная основа здесь – солдаты, сержанты, офицеры, которые проявили себя наилучшим образом в ходе боевых действий на передовой. "Будем и дальше насыщать войска новой техникой – это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы", - сказал президент.

https://ria.ru/20230223/triada-1853904513.html

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безопасность, россия, технологии, владимир путин