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Путин рассказал о насыщении вооруженных сил новой техникой - РИА Новости, 23.02.2023
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Путин рассказал о насыщении вооруженных сил новой техникой
Путин рассказал о насыщении вооруженных сил новой техникой - РИА Новости, 23.02.2023
Путин рассказал о насыщении вооруженных сил новой техникой
Российские власти, опираясь на реальный боевой опыт, будут развивать все составляющие вооруженных сил, совершенствовать систему подготовки частей и... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T00:13
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безопасность
россия
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские власти, опираясь на реальный боевой опыт, будут развивать все составляющие вооруженных сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений, продолжат насыщать войска новой техникой, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что прочная основа здесь – солдаты, сержанты, офицеры, которые проявили себя наилучшим образом в ходе боевых действий на передовой. "Будем и дальше насыщать войска новой техникой – это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы", - сказал президент.
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безопасность, россия, технологии, владимир путин
Безопасность, Россия, Технологии, Владимир Путин
00:13 23.02.2023 (обновлено: 02:18 23.02.2023)
 
Путин рассказал о насыщении вооруженных сил новой техникой

Путин заявил, что Россия и дальше будет насыщать вооруженные силы новой техникой

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские власти, опираясь на реальный боевой опыт, будут развивать все составляющие вооруженных сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений, продолжат насыщать войска новой техникой, заявил президент России Владимир Путин.
"Опираясь на реальный боевой опыт, будем вести сбалансированное, качественное развитие всех составляющих вооруженных сил. Совершенствовать систему подготовки частей и подразделений", - сказал Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества.
Он отметил, что прочная основа здесь – солдаты, сержанты, офицеры, которые проявили себя наилучшим образом в ходе боевых действий на передовой.
"Будем и дальше насыщать войска новой техникой – это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
00:10
Путин заявил о повышенном внимании укреплению ядерной триады
 
БезопасностьРоссияТехнологииВладимир Путин
 
 
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