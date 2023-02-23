04:08 23.02.2023 (обновлено: 04:30 23.02.2023)
Названы лучшие города для военно-патриотического туризма
Эксперты назвали города, подходящие для туризма по местам боевой славы
© Depositphotos.com / AfonskayaГород Углич
© Depositphotos.com / Afonskaya
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме представили города России, подходящие для путешествий по местам, игравшим ключевую роль в исторических битвах, сообщает пресс-служба ВШБ.
Ржев: аллея Героев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРжевский мемориал Советскому солдату в Тверской области
Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области
Крепость в Тверской области, охраняющая западные границы от польско-литовского вторжения, которая никогда не падет, — таким было звание Ржева с момента его зарождения в составе Московского княжества.
Веками главной цитаделью здесь был Ржевский кремль, сгоревший в конце XVII века. Сегодня здесь — величественный вал, к которому примыкает Советская площадь — исторический центр города. Тут можно пройтись по старинному булыжнику, представив на месте еловой аллеи дворянское ополчение и стрелецкие полка, защищавшие первых Романовых.
В XX веке здесь также отстояли Родину. Отправляйтесь на аллею Героев Советского Союза — участников Ржевской битвы. Добавьте в маршрут загородный мемориал Советскому солдату — величественную статую в 25 метров высотой, парящую в воздухе.
Малоярославец: крепость не падет
© Фото : Виталий КовальчукВид на Малоярославец с городища
© Фото : Виталий Ковальчук
Вид на Малоярославец с городища
На гербе Малоярославца — черный медведь, держащий золотую секиру лезвием вверх. Он будто говорит: "Эта крепость не падет".
Во время Отечественной войны 1812 года под Малоярославцем сошлись наполеоновская армия и русские войска под командованием Кутузова. За 17 часов боя город восемь раз переходил из рук в руки и был уничтожен. Одним из немногих свидетелей тех дней остались Святые Голубые ворота Николаевского Черноостровского монастыря — главной святыни Малоярославца. На фронтоне можно заметить следы от снарядов.
Чтобы прикоснуться к истории, отправляйтесь к монументу, выполненному по подобию часовни на Бородинском поле. Памятник был построен к 1860 году и неоднократно перестраивался. Сегодня в часовне — музей-диорама "Сражение при Малоярославце 24 октября 1812 года". Под увертюру Петра Чайковского "1812 год" туристы изучают ход боя, воссозданный на полотнах музея народным художником РСФСР Ефимом Дешалытом.
Вязьма: на страже границы
© Фото : Виталий КовальчукСпасская башня (1632 г.)
© Фото : Виталий Ковальчук
Спасская башня (1632 г.)
Вязьме так часто приходилось воевать, что отражено даже в планировке: город стоит на насыпном валу, защищен с трех сторон ручьями, а с северной, четвертой — одноименной судоходной рекой. Она отделяла поселение от притязаний Польши и Литвы.
Широкая река и крутые берега не спасли Вязьму от событий Смутного времени — беда пришла не от иностранных врагов, а изнутри: в XVII веке это место стало центром повстанцев под руководством Ивана Болотникова. Город был почти полностью разрушен и разграблен.
В 1618 году благодаря войскам первого Романова Вязьма была освобождена, и царским указом стала главной крепостью на западной границе. В Смоленской войне бастион, а именно Спасская башня, сыграли ключевую роль: благодаря вяземским стрелкам все новые попытки захвата города поляками были неудачными.
Козельск: ловушка для Золотой Орды
Оптина пустынь
Как только не называли Козельск: "злой город", "ловушка хана Батыя", "крепость, которую боялась сама Золотая Орда". Именно тут потерпели первое поражение войска татаро-монголов. Жители города оборонялись семь недель, уничтожили четыре тысячи нападавших.
В летописях говорят, что все козельские защитники погибли в бою, город был разрушен, но мало кто знает, что знаменитое сражение произошло в другом месте. В 1238 году главная крепость находилась на несколько километров южнее, у современного Хутора Ратного. Поэтому после посещения козельских мемориалов загляните в этот поселок.
Углич: искупление темных времен
Основанный в X веке родственником княгини Ольги Яном Плесковитичем, Углич считается одним из старейших городов России. Но лишь к XIII веку, после упоминания в берестяной грамоте вместе с Ярославлем, его стали приписывать к ратному — он имел собственные корабли на верхней Волге и находился на границе двух земель — Тверской и Московской.
Во время соперничества двух княжеств в XIV веке город неоднократно сжигали, но каждый раз жители восстанавливали его. В память об этом в 1371 году митрополит всея Руси Алексий с благословения Дмитрия Донского основал в городе Алексеевский монастырь. Эта святыня действует и сегодня.
Известным Углич стал после 1591 года, когда младший сын Ивана Грозного Дмитрий был убит во дворе крепости. В память о тех событиях в монастыре построена "Дивная" церковь.
Смоленск: центр ратной славы России
CC BY-SA 3.0 / Николай Смолянкин / Союз Художников России, художественная галереяСоюз Художников России, художественная галерея
Союз Художников России, художественная галерея
Смоленск считается символом ратной славы. Пограничный город-герой в верхнем течении Днепра был ключевым звеном во всех битвах, ведь именно он отделяет Москву от Центральной и Западной Европы.
Одна из первых городов-крепостей Руси, он почти не пострадал во время монгольского нашествия, а в XVII веке целых три года — с 1609 по 1611 — оборонялся против польско-литовского короля Сигизмунда Третьего, заставив его вернуться обратно в Речь Посполитую. Тогда город был почти полностью уничтожен — но ни эта, ни следующие обороны не смогли сломить приграничную крепость.
Туристам об этом расскажет выставка "Смоленск — щит России" — центральная экспозиция музея в Громовой башне крепости.
В Отечественной войне 1812 года древний город приумножил свои заслуги: тут соединились две армии — Михаила Барклая-де-Толли и Петра Багратиона, дав отпор войскам Наполеона. О сражении лучше всего расскажет Смоленская художественная галерея — под крышей красно-белого дворца XIX века туристов ждет собрание картин, хранящих память о ратной славе города.