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Названы лучшие города для военно-патриотического туризма - РИА Новости, 23.02.2023
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Туризм
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Названы лучшие города для военно-патриотического туризма
Названы лучшие города для военно-патриотического туризма - РИА Новости, 23.02.2023
Названы лучшие города для военно-патриотического туризма
Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме представили города России, подходящие для путешествий по... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T04:08
2023-02-23T04:30
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме представили города России, подходящие для путешествий по местам, игравшим ключевую роль в исторических битвах, сообщает пресс-служба ВШБ.Ржев: аллея ГероевКрепость в Тверской области, охраняющая западные границы от польско-литовского вторжения, которая никогда не падет, — таким было звание Ржева с момента его зарождения в составе Московского княжества.Веками главной цитаделью здесь был Ржевский кремль, сгоревший в конце XVII века. Сегодня здесь — величественный вал, к которому примыкает Советская площадь — исторический центр города. Тут можно пройтись по старинному булыжнику, представив на месте еловой аллеи дворянское ополчение и стрелецкие полка, защищавшие первых Романовых.В XX веке здесь также отстояли Родину. Отправляйтесь на аллею Героев Советского Союза — участников Ржевской битвы. Добавьте в маршрут загородный мемориал Советскому солдату — величественную статую в 25 метров высотой, парящую в воздухе.Малоярославец: крепость не падетНа гербе Малоярославца — черный медведь, держащий золотую секиру лезвием вверх. Он будто говорит: "Эта крепость не падет".Во время Отечественной войны 1812 года под Малоярославцем сошлись наполеоновская армия и русские войска под командованием Кутузова. За 17 часов боя город восемь раз переходил из рук в руки и был уничтожен. Одним из немногих свидетелей тех дней остались Святые Голубые ворота Николаевского Черноостровского монастыря — главной святыни Малоярославца. На фронтоне можно заметить следы от снарядов.Чтобы прикоснуться к истории, отправляйтесь к монументу, выполненному по подобию часовни на Бородинском поле. Памятник был построен к 1860 году и неоднократно перестраивался. Сегодня в часовне — музей-диорама "Сражение при Малоярославце 24 октября 1812 года". Под увертюру Петра Чайковского "1812 год" туристы изучают ход боя, воссозданный на полотнах музея народным художником РСФСР Ефимом Дешалытом.Вязьма: на страже границыВязьме так часто приходилось воевать, что отражено даже в планировке: город стоит на насыпном валу, защищен с трех сторон ручьями, а с северной, четвертой — одноименной судоходной рекой. Она отделяла поселение от притязаний Польши и Литвы.Широкая река и крутые берега не спасли Вязьму от событий Смутного времени — беда пришла не от иностранных врагов, а изнутри: в XVII веке это место стало центром повстанцев под руководством Ивана Болотникова. Город был почти полностью разрушен и разграблен.В 1618 году благодаря войскам первого Романова Вязьма была освобождена, и царским указом стала главной крепостью на западной границе. В Смоленской войне бастион, а именно Спасская башня, сыграли ключевую роль: благодаря вяземским стрелкам все новые попытки захвата города поляками были неудачными. Козельск: ловушка для Золотой ОрдыКак только не называли Козельск: "злой город", "ловушка хана Батыя", "крепость, которую боялась сама Золотая Орда". Именно тут потерпели первое поражение войска татаро-монголов. Жители города оборонялись семь недель, уничтожили четыре тысячи нападавших.В летописях говорят, что все козельские защитники погибли в бою, город был разрушен, но мало кто знает, что знаменитое сражение произошло в другом месте. В 1238 году главная крепость находилась на несколько километров южнее, у современного Хутора Ратного. Поэтому после посещения козельских мемориалов загляните в этот поселок.Углич: искупление темных временОснованный в X веке родственником княгини Ольги Яном Плесковитичем, Углич считается одним из старейших городов России. Но лишь к XIII веку, после упоминания в берестяной грамоте вместе с Ярославлем, его стали приписывать к ратному — он имел собственные корабли на верхней Волге и находился на границе двух земель — Тверской и Московской.Во время соперничества двух княжеств в XIV веке город неоднократно сжигали, но каждый раз жители восстанавливали его. В память об этом в 1371 году митрополит всея Руси Алексий с благословения Дмитрия Донского основал в городе Алексеевский монастырь. Эта святыня действует и сегодня.Известным Углич стал после 1591 года, когда младший сын Ивана Грозного Дмитрий был убит во дворе крепости. В память о тех событиях в монастыре построена "Дивная" церковь.Смоленск: центр ратной славы РоссииСмоленск считается символом ратной славы. Пограничный город-герой в верхнем течении Днепра был ключевым звеном во всех битвах, ведь именно он отделяет Москву от Центральной и Западной Европы.Одна из первых городов-крепостей Руси, он почти не пострадал во время монгольского нашествия, а в XVII веке целых три года — с 1609 по 1611 — оборонялся против польско-литовского короля Сигизмунда Третьего, заставив его вернуться обратно в Речь Посполитую. Тогда город был почти полностью уничтожен — но ни эта, ни следующие обороны не смогли сломить приграничную крепость.Туристам об этом расскажет выставка "Смоленск — щит России" — центральная экспозиция музея в Громовой башне крепости.В Отечественной войне 1812 года древний город приумножил свои заслуги: тут соединились две армии — Михаила Барклая-де-Толли и Петра Багратиона, дав отпор войскам Наполеона. О сражении лучше всего расскажет Смоленская художественная галерея — под крышей красно-белого дворца XIX века туристов ждет собрание картин, хранящих память о ратной славе города.
https://ria.ru/20230216/suveniry-1847980666.html
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туризм, новости - туризм, вязьма, малоярославец, смоленск, углич, ржев
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Вязьма, Малоярославец, Смоленск, Углич, Ржев
04:08 23.02.2023 (обновлено: 04:30 23.02.2023)
 
Названы лучшие города для военно-патриотического туризма

Эксперты назвали города, подходящие для туризма по местам боевой славы

© Depositphotos.com / AfonskayaГород Углич
Город Углич - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Depositphotos.com / Afonskaya
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме представили города России, подходящие для путешествий по местам, игравшим ключевую роль в исторических битвах, сообщает пресс-служба ВШБ.

Ржев: аллея Героев

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРжевский мемориал Советскому солдату в Тверской области
Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области
Крепость в Тверской области, охраняющая западные границы от польско-литовского вторжения, которая никогда не падет, — таким было звание Ржева с момента его зарождения в составе Московского княжества.
Веками главной цитаделью здесь был Ржевский кремль, сгоревший в конце XVII века. Сегодня здесь — величественный вал, к которому примыкает Советская площадь — исторический центр города. Тут можно пройтись по старинному булыжнику, представив на месте еловой аллеи дворянское ополчение и стрелецкие полка, защищавшие первых Романовых.
В XX веке здесь также отстояли Родину. Отправляйтесь на аллею Героев Советского Союза — участников Ржевской битвы. Добавьте в маршрут загородный мемориал Советскому солдату — величественную статую в 25 метров высотой, парящую в воздухе.

Малоярославец: крепость не падет

© Фото : Виталий КовальчукВид на Малоярославец с городища
Вид на Малоярославец с городища - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : Виталий Ковальчук
Вид на Малоярославец с городища
На гербе Малоярославца — черный медведь, держащий золотую секиру лезвием вверх. Он будто говорит: "Эта крепость не падет".
Во время Отечественной войны 1812 года под Малоярославцем сошлись наполеоновская армия и русские войска под командованием Кутузова. За 17 часов боя город восемь раз переходил из рук в руки и был уничтожен. Одним из немногих свидетелей тех дней остались Святые Голубые ворота Николаевского Черноостровского монастыря — главной святыни Малоярославца. На фронтоне можно заметить следы от снарядов.
Чтобы прикоснуться к истории, отправляйтесь к монументу, выполненному по подобию часовни на Бородинском поле. Памятник был построен к 1860 году и неоднократно перестраивался. Сегодня в часовне — музей-диорама "Сражение при Малоярославце 24 октября 1812 года". Под увертюру Петра Чайковского "1812 год" туристы изучают ход боя, воссозданный на полотнах музея народным художником РСФСР Ефимом Дешалытом.

Вязьма: на страже границы

© Фото : Виталий КовальчукСпасская башня (1632 г.)
Спасская башня (1632 г.) - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : Виталий Ковальчук
Спасская башня (1632 г.)
Вязьме так часто приходилось воевать, что отражено даже в планировке: город стоит на насыпном валу, защищен с трех сторон ручьями, а с северной, четвертой — одноименной судоходной рекой. Она отделяла поселение от притязаний Польши и Литвы.
Широкая река и крутые берега не спасли Вязьму от событий Смутного времени — беда пришла не от иностранных врагов, а изнутри: в XVII веке это место стало центром повстанцев под руководством Ивана Болотникова. Город был почти полностью разрушен и разграблен.
В 1618 году благодаря войскам первого Романова Вязьма была освобождена, и царским указом стала главной крепостью на западной границе. В Смоленской войне бастион, а именно Спасская башня, сыграли ключевую роль: благодаря вяземским стрелкам все новые попытки захвата города поляками были неудачными.

Козельск: ловушка для Золотой Орды

CC BY-SA 4.0 / Svklimkin / Святые врата (южный вход). Оптина пустынь / Cropped imageОптина пустынь
Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
CC BY-SA 4.0 / Svklimkin / Святые врата (южный вход). Оптина пустынь / Cropped image
Оптина пустынь
Как только не называли Козельск: "злой город", "ловушка хана Батыя", "крепость, которую боялась сама Золотая Орда". Именно тут потерпели первое поражение войска татаро-монголов. Жители города оборонялись семь недель, уничтожили четыре тысячи нападавших.
В летописях говорят, что все козельские защитники погибли в бою, город был разрушен, но мало кто знает, что знаменитое сражение произошло в другом месте. В 1238 году главная крепость находилась на несколько километров южнее, у современного Хутора Ратного. Поэтому после посещения козельских мемориалов загляните в этот поселок.

Углич: искупление темных времен

© РИА Новости / Максим БлиновУглич. Россия
Углич. Россия - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Углич. Россия
Основанный в X веке родственником княгини Ольги Яном Плесковитичем, Углич считается одним из старейших городов России. Но лишь к XIII веку, после упоминания в берестяной грамоте вместе с Ярославлем, его стали приписывать к ратному — он имел собственные корабли на верхней Волге и находился на границе двух земель — Тверской и Московской.
Во время соперничества двух княжеств в XIV веке город неоднократно сжигали, но каждый раз жители восстанавливали его. В память об этом в 1371 году митрополит всея Руси Алексий с благословения Дмитрия Донского основал в городе Алексеевский монастырь. Эта святыня действует и сегодня.
Известным Углич стал после 1591 года, когда младший сын Ивана Грозного Дмитрий был убит во дворе крепости. В память о тех событиях в монастыре построена "Дивная" церковь.

Смоленск: центр ратной славы России

CC BY-SA 3.0 / Николай Смолянкин / Союз Художников России, художественная галереяСоюз Художников России, художественная галерея
Союз Художников России, художественная галерея - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
CC BY-SA 3.0 / Николай Смолянкин / Союз Художников России, художественная галерея
Союз Художников России, художественная галерея
Смоленск считается символом ратной славы. Пограничный город-герой в верхнем течении Днепра был ключевым звеном во всех битвах, ведь именно он отделяет Москву от Центральной и Западной Европы.
Одна из первых городов-крепостей Руси, он почти не пострадал во время монгольского нашествия, а в XVII веке целых три года — с 1609 по 1611 — оборонялся против польско-литовского короля Сигизмунда Третьего, заставив его вернуться обратно в Речь Посполитую. Тогда город был почти полностью уничтожен — но ни эта, ни следующие обороны не смогли сломить приграничную крепость.
Туристам об этом расскажет выставка "Смоленск — щит России" — центральная экспозиция музея в Громовой башне крепости.
В Отечественной войне 1812 года древний город приумножил свои заслуги: тут соединились две армии — Михаила Барклая-де-Толли и Петра Багратиона, дав отпор войскам Наполеона. О сражении лучше всего расскажет Смоленская художественная галерея — под крышей красно-белого дворца XIX века туристов ждет собрание картин, хранящих память о ратной славе города.
Продажа сувениров в магазине - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 08:00Туризм
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