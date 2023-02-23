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Во Франции рассказали, к чему вновь упавший Байден приведет Запад
Во Франции рассказали, к чему вновь упавший Байден приведет Запад - РИА Новости, 23.02.2023
Во Франции рассказали, к чему вновь упавший Байден приведет Запад
Президент США Джо Байден, постоянно попадающий в курьезные ситуации, приведет Запад к третьей мировой войне, написал французский политик и бывший... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T05:50
2023-02-23T05:50
2023-02-23T12:44
в мире
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сша
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twitter
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден, постоянно попадающий в курьезные ситуации, приведет Запад к третьей мировой войне, написал французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter.Байден не впервые испытывает трудности при посадке в самолет — последний подобный случай произошел прошлым летом. В марте он трижды споткнулся, поднимаясь на борт. Белый дом тогда объяснил заминку на трапе сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853209656.html
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в мире, киев, франция, сша, джо байден, twitter, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Франция, США, Джо Байден, Twitter, Вооруженные силы Украины
05:50 23.02.2023 (обновлено: 12:44 23.02.2023)
Во Франции рассказали, к чему вновь упавший Байден приведет Запад
Французский политик Филиппо: вновь упавший Байден приведет Запад к третьей мировой