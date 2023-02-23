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Во Франции рассказали, к чему вновь упавший Байден приведет Запад

Во Франции рассказали, к чему вновь упавший Байден приведет Запад - РИА Новости, 23.02.2023

Во Франции рассказали, к чему вновь упавший Байден приведет Запад

Президент США Джо Байден, постоянно попадающий в курьезные ситуации, приведет Запад к третьей мировой войне, написал французский политик и бывший... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T05:50

2023-02-23T05:50

2023-02-23T12:44

в мире

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франция

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джо байден

twitter

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден, постоянно попадающий в курьезные ситуации, приведет Запад к третьей мировой войне, написал французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо в Twitter.Байден не впервые испытывает трудности при посадке в самолет — последний подобный случай произошел прошлым летом. В марте он трижды споткнулся, поднимаясь на борт. Белый дом тогда объяснил заминку на трапе сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853209656.html

киев

франция

сша

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в мире, киев, франция, сша, джо байден, twitter, вооруженные силы украины