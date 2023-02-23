https://ria.ru/20230223/pomosch-1854049745.html

США в пятницу могут объявить о новом пакете помощи Украине

США в пятницу могут объявить о новом пакете помощи Украине - РИА Новости, 23.02.2023

США в пятницу могут объявить о новом пакете помощи Украине

Агентство по международному развитию США (USAID) в пятницу может объявить о выделении нового пакета помощи Украине, заявила в четверг заместитель его... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T22:02

2023-02-23T22:02

2023-02-23T22:02

украина

агентство по международному развитию сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Агентство по международному развитию США (USAID) в пятницу может объявить о выделении нового пакета помощи Украине, заявила в четверг заместитель его руководителя Изобель Коулман. "Ожидайте, что мы объявим новую финансовую помощь Украине", - сказала Коулман журналистам. Она не привела подробностей, заявив лишь, что поддержка может в том числе коснуться энергетического сектора. "Думаю, вам следует подождать до завтра", - анонсировала она. Ранее в январе USAID объявило о планах выделить 125 миллионов долларов на поддержку энергетического сектора и инфраструктуры Украины, позднее в феврале было ​​ заявлено о выделении дополнительных 60 миллионов долларов на обеспечение ее кибербезопасности.

https://ria.ru/20230223/mir-1854044788.html

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украина, агентство по международному развитию сша, в мире