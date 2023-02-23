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США в пятницу могут объявить о новом пакете помощи Украине - РИА Новости, 23.02.2023
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США в пятницу могут объявить о новом пакете помощи Украине
США в пятницу могут объявить о новом пакете помощи Украине - РИА Новости, 23.02.2023
США в пятницу могут объявить о новом пакете помощи Украине
Агентство по международному развитию США (USAID) в пятницу может объявить о выделении нового пакета помощи Украине, заявила в четверг заместитель его... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T22:02
2023-02-23T22:02
украина
агентство по международному развитию сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Агентство по международному развитию США (USAID) в пятницу может объявить о выделении нового пакета помощи Украине, заявила в четверг заместитель его руководителя Изобель Коулман. "Ожидайте, что мы объявим новую финансовую помощь Украине", - сказала Коулман журналистам. Она не привела подробностей, заявив лишь, что поддержка может в том числе коснуться энергетического сектора. "Думаю, вам следует подождать до завтра", - анонсировала она. Ранее в январе USAID объявило о планах выделить 125 миллионов долларов на поддержку энергетического сектора и инфраструктуры Украины, позднее в феврале было ​​ заявлено о выделении дополнительных 60 миллионов долларов на обеспечение ее кибербезопасности.
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украина, агентство по международному развитию сша, в мире
Украина, Агентство по международному развитию США, В мире
22:02 23.02.2023
 
США в пятницу могут объявить о новом пакете помощи Украине

USAID: США в пятницу могут объявить о выделении нового пакета помощи Украине

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский
Джо Байден и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Агентство по международному развитию США (USAID) в пятницу может объявить о выделении нового пакета помощи Украине, заявила в четверг заместитель его руководителя Изобель Коулман.
"Ожидайте, что мы объявим новую финансовую помощь Украине", - сказала Коулман журналистам. Она не привела подробностей, заявив лишь, что поддержка может в том числе коснуться энергетического сектора. "Думаю, вам следует подождать до завтра", - анонсировала она.
Ранее в январе USAID объявило о планах выделить 125 миллионов долларов на поддержку энергетического сектора и инфраструктуры Украины, позднее в феврале было ​​ заявлено о выделении дополнительных 60 миллионов долларов на обеспечение ее кибербезопасности.
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