https://ria.ru/20230223/pomosch-1854049745.html
США в пятницу могут объявить о новом пакете помощи Украине
США в пятницу могут объявить о новом пакете помощи Украине - РИА Новости, 23.02.2023
США в пятницу могут объявить о новом пакете помощи Украине
Агентство по международному развитию США (USAID) в пятницу может объявить о выделении нового пакета помощи Украине, заявила в четверг заместитель его... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T22:02
2023-02-23T22:02
2023-02-23T22:02
украина
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Агентство по международному развитию США (USAID) в пятницу может объявить о выделении нового пакета помощи Украине, заявила в четверг заместитель его руководителя Изобель Коулман. "Ожидайте, что мы объявим новую финансовую помощь Украине", - сказала Коулман журналистам. Она не привела подробностей, заявив лишь, что поддержка может в том числе коснуться энергетического сектора. "Думаю, вам следует подождать до завтра", - анонсировала она. Ранее в январе USAID объявило о планах выделить 125 миллионов долларов на поддержку энергетического сектора и инфраструктуры Украины, позднее в феврале было заявлено о выделении дополнительных 60 миллионов долларов на обеспечение ее кибербезопасности.
https://ria.ru/20230223/mir-1854044788.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, агентство по международному развитию сша, в мире
Украина, Агентство по международному развитию США, В мире
США в пятницу могут объявить о новом пакете помощи Украине
USAID: США в пятницу могут объявить о выделении нового пакета помощи Украине
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Агентство по международному развитию США (USAID) в пятницу может объявить о выделении нового пакета помощи Украине, заявила в четверг заместитель его руководителя Изобель Коулман.
"Ожидайте, что мы объявим новую финансовую помощь Украине", - сказала Коулман журналистам. Она не привела подробностей, заявив лишь, что поддержка может в том числе коснуться энергетического сектора. "Думаю, вам следует подождать до завтра", - анонсировала она.
Ранее в январе USAID объявило о планах выделить 125 миллионов долларов на поддержку энергетического сектора и инфраструктуры Украины, позднее в феврале было заявлено о выделении дополнительных 60 миллионов долларов на обеспечение ее кибербезопасности.