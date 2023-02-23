https://ria.ru/20230223/pogoda-1853931573.html

В Москве 23 февраля ожидается морозная погода с мужским характером

В Москве 23 февраля ожидается морозная погода с мужским характером - РИА Новости, 23.02.2023

В Москве 23 февраля ожидается морозная погода с мужским характером

Морозная, солнечная и сухая погода с "мужским характером" ожидается в Москве в День защитника Отечества, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T09:20

2023-02-23T09:20

2023-02-23T09:20

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

день защитника отечества

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Морозная, солнечная и сухая погода с "мужским характером" ожидается в Москве в День защитника Отечества, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня погодные условия в столичном регионе будут определяться антициклоном, благодаря чему ожидается солнечная сухая погода. То есть переменная облачность, без осадков, ветер северо-западных румбов 3-8 метров в секунду. В Москве минус 6 - минус 8, в Подмосковье - минус 5 - минус 10, это на 3-4 градуса холоднее, чем должно быть по многолетней норме", - рассказал Тишковец. Метеоролог отметил, что атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба. "Морозная, солнечная погода с "мужским характером". И это, по всей видимости, заключительный морозный день, после чего нас ждут перемены в сторону тепла и осадков", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, день защитника отечества