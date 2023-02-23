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В Москве 23 февраля ожидается морозная погода с мужским характером - РИА Новости, 23.02.2023
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В Москве 23 февраля ожидается морозная погода с мужским характером
В Москве 23 февраля ожидается морозная погода с мужским характером - РИА Новости, 23.02.2023
В Москве 23 февраля ожидается морозная погода с мужским характером
Морозная, солнечная и сухая погода с "мужским характером" ожидается в Москве в День защитника Отечества, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T09:20
2023-02-23T09:20
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Морозная, солнечная и сухая погода с "мужским характером" ожидается в Москве в День защитника Отечества, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня погодные условия в столичном регионе будут определяться антициклоном, благодаря чему ожидается солнечная сухая погода. То есть переменная облачность, без осадков, ветер северо-западных румбов 3-8 метров в секунду. В Москве минус 6 - минус 8, в Подмосковье - минус 5 - минус 10, это на 3-4 градуса холоднее, чем должно быть по многолетней норме", - рассказал Тишковец. Метеоролог отметил, что атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба. "Морозная, солнечная погода с "мужским характером". И это, по всей видимости, заключительный морозный день, после чего нас ждут перемены в сторону тепла и осадков", - добавил синоптик.
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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, день защитника отечества
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, День защитника Отечества
09:20 23.02.2023
 
В Москве 23 февраля ожидается морозная погода с мужским характером

Синоптик Тишковец: погода с мужским характером будет в Москве в День защитника Отечества

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкПраздничное украшение ко Дню защитника Отечества у здания Министерства обороны РФ в Москве
Праздничное украшение ко Дню защитника Отечества у здания Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Праздничное украшение ко Дню защитника Отечества у здания Министерства обороны РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Морозная, солнечная и сухая погода с "мужским характером" ожидается в Москве в День защитника Отечества, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погодные условия в столичном регионе будут определяться антициклоном, благодаря чему ожидается солнечная сухая погода. То есть переменная облачность, без осадков, ветер северо-западных румбов 3-8 метров в секунду. В Москве минус 6 - минус 8, в Подмосковье - минус 5 - минус 10, это на 3-4 градуса холоднее, чем должно быть по многолетней норме", - рассказал Тишковец.
Метеоролог отметил, что атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.
"Морозная, солнечная погода с "мужским характером". И это, по всей видимости, заключительный морозный день, после чего нас ждут перемены в сторону тепла и осадков", - добавил синоптик.
Термометр - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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Синоптик рассказал, какой будет весна в Центральной России
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецДень защитника Отечества
 
 
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