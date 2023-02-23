12:04 23.02.2023 (обновлено: 12:05 23.02.2023)
Энвигадо стал новой международной остановкой турне конкурса Стенина
© Фото : Мартин ХименесЭкспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
© Фото : Мартин Хименес
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
ЭНВИГАДО, 23 фев – РИА Новости. После южноафриканской Претории, Шарджи (ОАЭ) и Нью-Дели (Индия) колумбийский Энвигадо стал новой международной остановкой выставочного турне работ победителей конкурса памяти Андрея Стенина и первым в триаде городов Колумбии, которые выставка планирует посетить в начале года.
Экспозиция из сорока фотографий – серий и одиночных снимков – открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо при поддержке Фотоклуба Энвигадо, также организовавшего приезд работ победителей конкурса имени Стенина в 2022 году.
© Фото : Мартин ХименесЭкспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
1 из 4
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
© Фото : Мартин Хименес
© Фото : Мартин ХименесЭкспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
2 из 4
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
© Фото : Мартин Хименес
© Фото : Мартин ХименесЭкспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
3 из 4
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
© Фото : Мартин Хименес
© Фото : Мартин ХименесЭкспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
4 из 4
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
© Фото : Мартин Хименес
1 из 4
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
© Фото : Мартин Хименес
2 из 4
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
© Фото : Мартин Хименес
3 из 4
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
© Фото : Мартин Хименес
4 из 4
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
© Фото : Мартин Хименес
На выставке в Энвигадо выставлены работы фоторепортеров из России, Китая, Ирана, Италии, Египта, Бангладеш, Гватемалы, Филиппин и других стран. Выставка открыта до 4 марта, вход на выставку свободный. Позже выставочное турне конкурса сделает остановки еще в двух колумбийских городах - Санта-Марта и Кали.
На открытии выставки директор корпорации "Феникс" Луис Очоа подчеркнул: "Для корпорации "Феникс" большая честь пригласить всех на выставку победителей работ международного фотоконкурса, названного в честь русского фотографа Андрея Стенина, здесь представлены лучшие работы молодых фотографов этого года. В этом году выставка совпадает с особенной датой - днем фотографа в Колумбии, который отмечается 20 февраля и для меня, фотографа из Энвигадо и менеджера по культуре, крайней важно быть частью этой выставки, которая третий раз открывается в Колумбии и второй раз в Энвигадо".
Он также поблагодарила московскую команду конкурса за доверие к организации выставки в Колумбии, администрацию Энвигадо, которую на площадке представляла секретарь по культуре Рут Вероника, а также её коллег за приглашение провести выставку в галерее Casa de Cultura.
"Мне бы очень хотелось, чтобы через несколько лет, когда мы в очередной раз будем открывать здесь выставку, мы бы увидели на ней работы победителей из Колумбии и, конечно же, из Энвигадо", - в заключении отметил Очоа.
В приветственном обращении к гостям церемонии исполнительного директора конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Александра Штоля, которое озвучили организаторы выставки, отмечено, что "фотожурналисты из Колумбии входят в число активных участников конкурса. Работы из Колумбии приходят на него практически с года его возникновения, и команда конкурса надеется, что интерес колумбийских фоторепортеров к нему, в том числе и благодаря выставке в Энвигадо, будет только расти".
Ставшее традицией роуд-шоу конкурса стартовало в Москве в октябре 2022 года. Конкурс также планирует провести выставки и в других городах мира, в том числе в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии при поддержке международных партнеров конкурса.
Прием работ на конкурс 2023 года открылся по традиции 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина. Заявки можно подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса до 28 февраля включительно.
26 октября 2022, 08:00КультураЭкзотика и симметрия: что попало в объективы финалистов конкурса Стенина
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).