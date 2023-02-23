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Энвигадо стал новой международной остановкой турне конкурса Стенина - РИА Новости, 23.02.2023
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Энвигадо стал новой международной остановкой турне конкурса Стенина
Энвигадо стал новой международной остановкой турне конкурса Стенина - РИА Новости, 23.02.2023
Энвигадо стал новой международной остановкой турне конкурса Стенина
После южноафриканской Претории, Шарджи (ОАЭ) и Нью-Дели (Индия) колумбийский Энвигадо стал новой международной остановкой выставочного турне работ победителей... РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T12:04
2023-02-23T12:05
новости агентства
андрей стенин
россия
колумбия
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ЭНВИГАДО, 23 фев – РИА Новости. После южноафриканской Претории, Шарджи (ОАЭ) и Нью-Дели (Индия) колумбийский Энвигадо стал новой международной остановкой выставочного турне работ победителей конкурса памяти Андрея Стенина и первым в триаде городов Колумбии, которые выставка планирует посетить в начале года.Экспозиция из сорока фотографий – серий и одиночных снимков – открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо при поддержке Фотоклуба Энвигадо, также организовавшего приезд работ победителей конкурса имени Стенина в 2022 году.На выставке в Энвигадо выставлены работы фоторепортеров из России, Китая, Ирана, Италии, Египта, Бангладеш, Гватемалы, Филиппин и других стран. Выставка открыта до 4 марта, вход на выставку свободный. Позже выставочное турне конкурса сделает остановки еще в двух колумбийских городах - Санта-Марта и Кали.На открытии выставки директор корпорации "Феникс" Луис Очоа подчеркнул: "Для корпорации "Феникс" большая честь пригласить всех на выставку победителей работ международного фотоконкурса, названного в честь русского фотографа Андрея Стенина, здесь представлены лучшие работы молодых фотографов этого года. В этом году выставка совпадает с особенной датой - днем фотографа в Колумбии, который отмечается 20 февраля и для меня, фотографа из Энвигадо и менеджера по культуре, крайней важно быть частью этой выставки, которая третий раз открывается в Колумбии и второй раз в Энвигадо".Он также поблагодарила московскую команду конкурса за доверие к организации выставки в Колумбии, администрацию Энвигадо, которую на площадке представляла секретарь по культуре Рут Вероника, а также её коллег за приглашение провести выставку в галерее Casa de Cultura."Мне бы очень хотелось, чтобы через несколько лет, когда мы в очередной раз будем открывать здесь выставку, мы бы увидели на ней работы победителей из Колумбии и, конечно же, из Энвигадо", - в заключении отметил Очоа.В приветственном обращении к гостям церемонии исполнительного директора конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Александра Штоля, которое озвучили организаторы выставки, отмечено, что "фотожурналисты из Колумбии входят в число активных участников конкурса. Работы из Колумбии приходят на него практически с года его возникновения, и команда конкурса надеется, что интерес колумбийских фоторепортеров к нему, в том числе и благодаря выставке в Энвигадо, будет только расти".Ставшее традицией роуд-шоу конкурса стартовало в Москве в октябре 2022 года. Конкурс также планирует провести выставки и в других городах мира, в том числе в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии при поддержке международных партнеров конкурса.Прием работ на конкурс 2023 года открылся по традиции 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина. Заявки можно подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса до 28 февраля включительно.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
https://ria.ru/20230216/nagrada-1852408812.html
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Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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60
353
60
новости агентства, андрей стенин, россия, колумбия
Новости агентства, Андрей Стенин, Россия, Колумбия
12:04 23.02.2023 (обновлено: 12:05 23.02.2023)
 

Энвигадо стал новой международной остановкой турне конкурса Стенина

© Фото : Мартин ХименесЭкспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© Фото : Мартин Хименес
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
Читать ria.ru в
ЭНВИГАДО, 23 фев – РИА Новости. После южноафриканской Претории, Шарджи (ОАЭ) и Нью-Дели (Индия) колумбийский Энвигадо стал новой международной остановкой выставочного турне работ победителей конкурса памяти Андрея Стенина и первым в триаде городов Колумбии, которые выставка планирует посетить в начале года.
Экспозиция из сорока фотографий – серий и одиночных снимков – открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо при поддержке Фотоклуба Энвигадо, также организовавшего приезд работ победителей конкурса имени Стенина в 2022 году.
© Фото : Мартин ХименесЭкспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
1 из 4
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
© Фото : Мартин Хименес
© Фото : Мартин ХименесЭкспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
2 из 4
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
© Фото : Мартин Хименес
© Фото : Мартин ХименесЭкспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
3 из 4
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
© Фото : Мартин Хименес
© Фото : Мартин ХименесЭкспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
4 из 4
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
© Фото : Мартин Хименес
1 из 4
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
© Фото : Мартин Хименес
2 из 4
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
© Фото : Мартин Хименес
3 из 4
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
© Фото : Мартин Хименес
4 из 4
Экспозиция из сорока фотографий Андрея Стенина открылась в среду в Доме культуры Мигеля Урибе Рестрепо в Энвигадо
© Фото : Мартин Хименес
На выставке в Энвигадо выставлены работы фоторепортеров из России, Китая, Ирана, Италии, Египта, Бангладеш, Гватемалы, Филиппин и других стран. Выставка открыта до 4 марта, вход на выставку свободный. Позже выставочное турне конкурса сделает остановки еще в двух колумбийских городах - Санта-Марта и Кали.
На открытии выставки директор корпорации "Феникс" Луис Очоа подчеркнул: "Для корпорации "Феникс" большая честь пригласить всех на выставку победителей работ международного фотоконкурса, названного в честь русского фотографа Андрея Стенина, здесь представлены лучшие работы молодых фотографов этого года. В этом году выставка совпадает с особенной датой - днем фотографа в Колумбии, который отмечается 20 февраля и для меня, фотографа из Энвигадо и менеджера по культуре, крайней важно быть частью этой выставки, которая третий раз открывается в Колумбии и второй раз в Энвигадо".
Он также поблагодарила московскую команду конкурса за доверие к организации выставки в Колумбии, администрацию Энвигадо, которую на площадке представляла секретарь по культуре Рут Вероника, а также её коллег за приглашение провести выставку в галерее Casa de Cultura.
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"Мне бы очень хотелось, чтобы через несколько лет, когда мы в очередной раз будем открывать здесь выставку, мы бы увидели на ней работы победителей из Колумбии и, конечно же, из Энвигадо", - в заключении отметил Очоа.
В приветственном обращении к гостям церемонии исполнительного директора конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Александра Штоля, которое озвучили организаторы выставки, отмечено, что "фотожурналисты из Колумбии входят в число активных участников конкурса. Работы из Колумбии приходят на него практически с года его возникновения, и команда конкурса надеется, что интерес колумбийских фоторепортеров к нему, в том числе и благодаря выставке в Энвигадо, будет только расти".
Ставшее традицией роуд-шоу конкурса стартовало в Москве в октябре 2022 года. Конкурс также планирует провести выставки и в других городах мира, в том числе в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии при поддержке международных партнеров конкурса.
Прием работ на конкурс 2023 года открылся по традиции 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина. Заявки можно подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса до 28 февраля включительно.
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О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
 
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