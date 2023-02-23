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Wintershall Dea полностью списала долю в "Северном потоке" - РИА Новости, 23.02.2023
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Wintershall Dea полностью списала долю в "Северном потоке"
Wintershall Dea полностью списала долю в "Северном потоке" - РИА Новости, 23.02.2023
Wintershall Dea полностью списала долю в "Северном потоке"
Немецкая компания Wintershall Dea полностью списала долю в "Северном потоке" после ЧП на газопроводах, следует из ее годового отчета. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T10:30
2023-02-23T11:31
экономика
северный поток
авария на "северных потоках"
германия
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Немецкая компания Wintershall Dea полностью списала долю в "Северном потоке" после ЧП на газопроводах, следует из ее годового отчета."В связи с геополитической ситуацией невозможно предсказать сроки и затраты на восстановление газотранспортной инфраструктуры, и, следовательно, Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции", — говорится в документе.Wintershall отметила, что, будучи миноритарным акционером, она поддерживает осторожные действия Nord Stream AG по стабилизации трубопроводной системы, чтобы снизить риски для судоходства и окружающей среды.В марте прошлого года, после того как власти Германии остановили сертификацию "Северного потока — 2", компания заявила, что спишет финансирование газопровода примерно на миллиард евро и больше не будет участвовать в новых проектах по добыче газа и нефти в России. А в минувшем январе она приняла решение полностью уйти из России. Убытки от списания российских активов оценивают в порядка 5,3 миллиарда евро.Nord Stream AG — собственник "Северного потока", а его долями владеют пять компаний. Так, "Газпром международные проекты" принадлежит 51 процент, Wintershall Dea AG и PEG Infrastruktur AG — по 15,5 процента, а N.V. Nederlandse Gasunie и Engie — по девять процентов.Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — российских экспортных трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html
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экономика, северный поток, авария на "северных потоках", германия
Экономика, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Германия
10:30 23.02.2023 (обновлено: 11:31 23.02.2023)
 
Wintershall Dea полностью списала долю в "Северном потоке"

Немецкая компания Wintershall Dea полностью списала долю в "Северном потоке" после взрывов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Немецкая компания Wintershall Dea полностью списала долю в "Северном потоке" после ЧП на газопроводах, следует из ее годового отчета.
"В связи с геополитической ситуацией невозможно предсказать сроки и затраты на восстановление газотранспортной инфраструктуры, и, следовательно, Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции", — говорится в документе.
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Wintershall отметила, что, будучи миноритарным акционером, она поддерживает осторожные действия Nord Stream AG по стабилизации трубопроводной системы, чтобы снизить риски для судоходства и окружающей среды.
В марте прошлого года, после того как власти Германии остановили сертификацию "Северного потока — 2", компания заявила, что спишет финансирование газопровода примерно на миллиард евро и больше не будет участвовать в новых проектах по добыче газа и нефти в России. А в минувшем январе она приняла решение полностью уйти из России. Убытки от списания российских активов оценивают в порядка 5,3 миллиарда евро.
Nord Stream AG — собственник "Северного потока", а его долями владеют пять компаний. Так, "Газпром международные проекты" принадлежит 51 процент, Wintershall Dea AG и PEG Infrastruktur AG — по 15,5 процента, а N.V. Nederlandse Gasunie и Engie — по девять процентов.
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — российских экспортных трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
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ЭкономикаСеверный потокАвария на "Северных потоках"Германия
 
 
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