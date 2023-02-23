https://ria.ru/20230223/gazoprovod-1853940496.html

Wintershall Dea полностью списала долю в "Северном потоке"

Wintershall Dea полностью списала долю в "Северном потоке" - РИА Новости, 23.02.2023

Wintershall Dea полностью списала долю в "Северном потоке"

Немецкая компания Wintershall Dea полностью списала долю в "Северном потоке" после ЧП на газопроводах, следует из ее годового отчета. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T10:30

2023-02-23T10:30

2023-02-23T11:31

экономика

северный поток

авария на "северных потоках"

германия

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Немецкая компания Wintershall Dea полностью списала долю в "Северном потоке" после ЧП на газопроводах, следует из ее годового отчета."В связи с геополитической ситуацией невозможно предсказать сроки и затраты на восстановление газотранспортной инфраструктуры, и, следовательно, Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции", — говорится в документе.Wintershall отметила, что, будучи миноритарным акционером, она поддерживает осторожные действия Nord Stream AG по стабилизации трубопроводной системы, чтобы снизить риски для судоходства и окружающей среды.В марте прошлого года, после того как власти Германии остановили сертификацию "Северного потока — 2", компания заявила, что спишет финансирование газопровода примерно на миллиард евро и больше не будет участвовать в новых проектах по добыче газа и нефти в России. А в минувшем январе она приняла решение полностью уйти из России. Убытки от списания российских активов оценивают в порядка 5,3 миллиарда евро.Nord Stream AG — собственник "Северного потока", а его долями владеют пять компаний. Так, "Газпром международные проекты" принадлежит 51 процент, Wintershall Dea AG и PEG Infrastruktur AG — по 15,5 процента, а N.V. Nederlandse Gasunie и Engie — по девять процентов.Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — российских экспортных трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html

https://ria.ru/20230213/rassledovanie-1851559177.html

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, северный поток, авария на "северных потоках", германия