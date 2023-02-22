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На востоке Турции произошло новое землетрясение

На востоке Турции произошло новое землетрясение - РИА Новости, 22.02.2023

На востоке Турции произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:55

2023-02-22T10:55

2023-02-22T10:55

в мире

турция

диярбакыр

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировали в 07.09 по времени UTC (10.09 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 61 километре к северу от города Диярбакыр с населением 644 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 5 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 42 тысяч человек. Два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в понедельник в провинции Хатай с интервалом в три минуты, после этого зафиксированы более сотни афтершоков. По последним данным, погибли шесть человек, ранены более 500.

турция

диярбакыр

кахраманмараш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, диярбакыр, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии