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Российский посол отметил важность военного сотрудничества Москвы и Ташкента

Российский посол отметил важность военного сотрудничества Москвы и Ташкента - РИА Новости, 22.02.2023

Российский посол отметил важность военного сотрудничества Москвы и Ташкента

Военное сотрудничество России и Узбекистана является залогом мира и стабильности в Центральной Азии, заявил в среду посол РФ в республике Олег Мальгинов. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:45

2023-02-22T18:45

2023-02-22T18:45

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ТАШКЕНТ, 22 фев – РИА Новости. Военное сотрудничество России и Узбекистана является залогом мира и стабильности в Центральной Азии, заявил в среду посол РФ в республике Олег Мальгинов. Дипломат отметил, что уровень доверия и взаимопонимания между вооруженными силами двух стран, "безусловно, являются залогом поддержания мира и стабильности во всем Центральноазиатском регионе". Контакты министров обороны РФ и Узбекистана носят регулярный характер, также проводятся совместные мероприятия по обеспечению военной безопасности, укреплению боевого потенциала вооруженных сил, подготовке военных кадров, добавил Мальгинов.-

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