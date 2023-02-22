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Российский посол отметил важность военного сотрудничества Москвы и Ташкента - РИА Новости, 22.02.2023
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Российский посол отметил важность военного сотрудничества Москвы и Ташкента
Российский посол отметил важность военного сотрудничества Москвы и Ташкента - РИА Новости, 22.02.2023
Российский посол отметил важность военного сотрудничества Москвы и Ташкента
Военное сотрудничество России и Узбекистана является залогом мира и стабильности в Центральной Азии, заявил в среду посол РФ в республике Олег Мальгинов. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:45
2023-02-22T18:45
в мире
россия
узбекистан
москва
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ТАШКЕНТ, 22 фев – РИА Новости. Военное сотрудничество России и Узбекистана является залогом мира и стабильности в Центральной Азии, заявил в среду посол РФ в республике Олег Мальгинов. Дипломат отметил, что уровень доверия и взаимопонимания между вооруженными силами двух стран, "безусловно, являются залогом поддержания мира и стабильности во всем Центральноазиатском регионе". Контакты министров обороны РФ и Узбекистана носят регулярный характер, также проводятся совместные мероприятия по обеспечению военной безопасности, укреплению боевого потенциала вооруженных сил, подготовке военных кадров, добавил Мальгинов.-
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в мире, россия, узбекистан, москва
В мире, Россия, Узбекистан, Москва
18:45 22.02.2023
 
Российский посол отметил важность военного сотрудничества Москвы и Ташкента

Посол Мальгинов назвал сотрудничество Москвы и Ташкента залогом мира в Центральной Азии

© Фото : Минобороны РФ Тактические учения с воинскими контингентами России и Узбекистана
Тактические учения с воинскими контингентами России и Узбекистана - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : Минобороны РФ
Тактические учения с воинскими контингентами России и Узбекистана. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 22 фев – РИА Новости. Военное сотрудничество России и Узбекистана является залогом мира и стабильности в Центральной Азии, заявил в среду посол РФ в республике Олег Мальгинов.
"Общий высокий уровень российско-узбекского взаимодействия проецируется и на военное сотрудничество двух стран", - сказал Мальгинов на приеме по случаю Дня защитника Отечества.
Дипломат отметил, что уровень доверия и взаимопонимания между вооруженными силами двух стран, "безусловно, являются залогом поддержания мира и стабильности во всем Центральноазиатском регионе".
Контакты министров обороны РФ и Узбекистана носят регулярный характер, также проводятся совместные мероприятия по обеспечению военной безопасности, укреплению боевого потенциала вооруженных сил, подготовке военных кадров, добавил Мальгинов.-
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