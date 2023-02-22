https://ria.ru/20230222/snv-1853623062.html

Рябков рассказал, от кого зависит ситуация вокруг ДСНВ

Рябков рассказал, от кого зависит ситуация вокруг ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023

Рябков рассказал, от кого зависит ситуация вокруг ДСНВ

Ситуация вокруг дальнейшей судьбы ДСНВ будет целиком зависеть от США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:09

2023-02-22T10:09

2023-02-22T10:09

в мире

россия

сергей рябков

сша

владимир путин

договор снв-3

нато

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг дальнейшей судьбы ДСНВ будет целиком зависеть от США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, президент РФ "будет решать если и когда созреют условия для пересмотра или уточнения вчерашнего решения, или принятия дополнительных контрмер - это все вопросы, которые только президент может решить, дав соответствующую оценку". "Мы не видим сейчас никаких признаков того, что ситуация в поведении Вашингтона менялась хотя бы в каких-то аспектах", - добавил Рябков. Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию накануне, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ, отметив, что ядерные арсеналы есть не только у США, с которыми этот договор был подписан, но и у таких стран НАТО, как Франция и Великобритания.

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сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сергей рябков, сша, владимир путин, договор снв-3, нато