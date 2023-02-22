Рябков рассказал, от кого зависит ситуация вокруг ДСНВ
Замглавы МИД Рябков: ситуация вокруг договора СНВ зависит целиком от США
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг дальнейшей судьбы ДСНВ будет целиком зависеть от США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Все остальное зависит от США. Просто все, целиком, от того, какие они будут принимать решения, какой они будут проводить курс", - сказал Рябков журналистам.
По его словам, президент РФ "будет решать если и когда созреют условия для пересмотра или уточнения вчерашнего решения, или принятия дополнительных контрмер - это все вопросы, которые только президент может решить, дав соответствующую оценку".
"Мы не видим сейчас никаких признаков того, что ситуация в поведении Вашингтона менялась хотя бы в каких-то аспектах", - добавил Рябков.
Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию накануне, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ, отметив, что ядерные арсеналы есть не только у США, с которыми этот договор был подписан, но и у таких стран НАТО, как Франция и Великобритания.