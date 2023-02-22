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Комитет ГД по обороне поддержал проект о приостановке участия России в ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
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Комитет ГД по обороне поддержал проект о приостановке участия России в ДСНВ
Комитет ГД по обороне поддержал проект о приостановке участия России в ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
Комитет ГД по обороне поддержал проект о приостановке участия России в ДСНВ
Комитет ГД по обороне поддерживает законопроект, приостанавливающий участие РФ в ДСНВ, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T09:35
2023-02-22T09:35
политика
россия
андрей картаполов
госдума рф
договор снв-3
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Комитет ГД по обороне поддерживает законопроект, приостанавливающий участие РФ в ДСНВ, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Вчера Верховный главнокомандующий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию заявил о том, что Российская Федерация приостанавливает участие в этом договоре (ДСНВ - ред.), комитет по обороне безусловно поддерживает это решение, оно отвечает интересам безопасности Российской Федерации в той обстановке, которая сложилась на сегодняшний день", - сказал он журналистам.
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политика, россия, андрей картаполов, госдума рф, договор снв-3
Политика, Россия, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Договор СНВ-3
09:35 22.02.2023
 
Комитет ГД по обороне поддержал проект о приостановке участия России в ДСНВ

Картаполов: комитет ГД по обороне поддержал проект о приостановке участия России в ДСНВ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Комитет ГД по обороне поддерживает законопроект, приостанавливающий участие РФ в ДСНВ, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Вчера Верховный главнокомандующий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию заявил о том, что Российская Федерация приостанавливает участие в этом договоре (ДСНВ - ред.), комитет по обороне безусловно поддерживает это решение, оно отвечает интересам безопасности Российской Федерации в той обстановке, которая сложилась на сегодняшний день", - сказал он журналистам.
 
ПолитикаРоссияАндрей КартаполовГосдума РФДоговор СНВ-3
 
 
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