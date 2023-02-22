https://ria.ru/20230222/snv-1853612918.html

Комитет ГД по обороне поддержал проект о приостановке участия России в ДСНВ

Комитет ГД по обороне поддержал проект о приостановке участия России в ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023

Комитет ГД по обороне поддержал проект о приостановке участия России в ДСНВ

Комитет ГД по обороне поддерживает законопроект, приостанавливающий участие РФ в ДСНВ, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T09:35

2023-02-22T09:35

2023-02-22T09:35

политика

россия

андрей картаполов

госдума рф

договор снв-3

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Комитет ГД по обороне поддерживает законопроект, приостанавливающий участие РФ в ДСНВ, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Вчера Верховный главнокомандующий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию заявил о том, что Российская Федерация приостанавливает участие в этом договоре (ДСНВ - ред.), комитет по обороне безусловно поддерживает это решение, оно отвечает интересам безопасности Российской Федерации в той обстановке, которая сложилась на сегодняшний день", - сказал он журналистам.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, андрей картаполов, госдума рф, договор снв-3