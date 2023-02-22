https://ria.ru/20230222/snv-1853601067.html

Володин назвал причины приостановления действия ДСНВ

Володин назвал причины приостановления действия ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023

Володин назвал причины приостановления действия ДСНВ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил на США ответственность за нынешнюю напряженность в мире и предостерег их от попыток разговаривать с Россией на языке... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T08:25

2023-02-22T08:25

2023-02-22T10:05

сша

россия

безопасность

договор снв-3

госдума рф

джо байден

вячеслав володин

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил на США ответственность за нынешнюю напряженность в мире и предостерег их от попыток разговаривать с Россией на языке ультиматумов.Он напомнил, что сегодня нижняя палата рассмотрит внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях."Сложившаяся обстановка — итог внешней политики Вашингтона", — написал Володин в Telegram-канале. По его словам, прекратив соблюдать свои обязательства и отвергнув российские предложения по вопросам глобальной безопасности, Вашингтон, разрушил архитектуру международной стабильности и вверг мир в состояние конфликтов и вызовов. Парламентарий подчеркнул, что в вопросах безопасности разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим."Не валяй дурака, Америка", — призвал он. По мнению спикера, американским конгрессменам следует осознать созданную по вине президента Джо Байдена ситуацию и ее возможные последствия.ДСНВ — единственный действующий сейчас договор между США и Россией по контролю над ядерным оружием. Его срок истекает в 2026 году. Москва и Вашингтон начали согласовывать параметры будущего соглашения об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала военной спецоперации на Украине.Накануне Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостановит участие в ДСНВ. Однако она не выходит из соглашения, но, по словам главы государства, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как следует учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.

https://ria.ru/20230222/putin-1853571021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, безопасность, договор снв-3, госдума рф, джо байден, вячеслав володин