08:25 22.02.2023 (обновлено: 10:05 22.02.2023)
Володин назвал причины приостановления действия ДСНВ
Спикер Госдумы Володин назвал приостановление ДСНВ итогом внешней политики США
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил на США ответственность за нынешнюю напряженность в мире и предостерег их от попыток разговаривать с Россией на языке ультиматумов.
Он напомнил, что сегодня нижняя палата рассмотрит внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
"Сложившаяся обстановка — итог внешней политики Вашингтона", — написал Володин в Telegram-канале.
По его словам, прекратив соблюдать свои обязательства и отвергнув российские предложения по вопросам глобальной безопасности, Вашингтон, разрушил архитектуру международной стабильности и вверг мир в состояние конфликтов и вызовов.
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Парламентарий подчеркнул, что в вопросах безопасности разговор с Россией на языке ультиматумов недопустим.
"Не валяй дурака, Америка", — призвал он.
По мнению спикера, американским конгрессменам следует осознать созданную по вине президента Джо Байдена ситуацию и ее возможные последствия.
ДСНВ — единственный действующий сейчас договор между США и Россией по контролю над ядерным оружием. Его срок истекает в 2026 году. Москва и Вашингтон начали согласовывать параметры будущего соглашения об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала военной спецоперации на Украине.
Накануне Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостановит участие в ДСНВ. Однако она не выходит из соглашения, но, по словам главы государства, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как следует учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.