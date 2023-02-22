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Россияне и белорусы больше не смогут владеть оружием в Эстонии
Россияне и белорусы больше не смогут владеть оружием в Эстонии - РИА Новости, 22.02.2023
Россияне и белорусы больше не смогут владеть оружием в Эстонии
Парламент Эстонии в среду принял поправки к закону "Об оружии", согласно которым разрешение на владение оружие в Эстонии будет выдаваться лишь гражданам... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T21:17
2023-02-22T21:17
2023-02-22T21:17
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 фев - РИА Новости. Парламент Эстонии в среду принял поправки к закону "Об оружии", согласно которым разрешение на владение оружие в Эстонии будет выдаваться лишь гражданам государств-членов ЕС и НАТО, имеющим вид на жительство в Эстонии или живущим в стране на основании права на жительство, таким образом, живущие в республике граждане России и Белоруссии потеряют право на владение оружием, сообщила пресс-служба парламента. "Сегодня на заседании парламента был принят закон, согласно которому разрешение на оружие в Эстонии будет в дальнейшем выдаваться лишь гражданам государств-членов Европейского союза и НАТО, имеющим вид на жительство в Эстонии или живущим в стране на основании права на жительство", - говорится в сообщении. Для других иностранцев разрешения на оружие будут признаны недействительными, а выдача новых разрешений будет прекращена. Разрешения, выданные лицам с неопределенным гражданством, действуют до указанной в них даты, то есть не более пяти лет. Разрешения, выданные остальным иностранцам, действуют в течение одного года, отмечает пресс-служба. Поправки затронут постоянно проживающих в республике 683 иностранцев, в основном граждан России и Белоруссии, а также 595 неграждан, владеющих охотничьим, спортивным и иным оружием. Переходный период позволит владельцам оружия адаптироваться к изменениям, сдать оружие, привести часть оружия в непригодное к стрельбе состояние или предпринять действия для смены гражданства. В случае и необходимости оружие и боеприпасы будут изъяты в принудительном порядке. Планируется, что закон вступит в силу с 15 марта.
https://ria.ru/20230124/estoniya-1846993160.html
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в мире, эстония, россия, белоруссия, евросоюз, нато
В мире, Эстония, Россия, Белоруссия, Евросоюз, НАТО
Россияне и белорусы больше не смогут владеть оружием в Эстонии
Парламент Эстонии запретил владеть оружием гражданам России и Белоруссии
ХЕЛЬСИНКИ, 22 фев - РИА Новости.
Парламент Эстонии в среду принял поправки к закону "Об оружии", согласно которым разрешение на владение оружие в Эстонии будет выдаваться лишь гражданам государств-членов ЕС и НАТО, имеющим вид на жительство в Эстонии или живущим в стране на основании права на жительство, таким образом, живущие в республике граждане России и Белоруссии потеряют право на владение оружием, сообщила
пресс-служба парламента.
"Сегодня на заседании парламента был принят закон, согласно которому разрешение на оружие в Эстонии будет в дальнейшем выдаваться лишь гражданам государств-членов Европейского союза и НАТО, имеющим вид на жительство в Эстонии или живущим в стране на основании права на жительство", - говорится в сообщении.
Для других иностранцев разрешения на оружие будут признаны недействительными, а выдача новых разрешений будет прекращена. Разрешения, выданные лицам с неопределенным гражданством, действуют до указанной в них даты, то есть не более пяти лет. Разрешения, выданные остальным иностранцам, действуют в течение одного года, отмечает пресс-служба.
Поправки затронут постоянно проживающих в республике 683 иностранцев, в основном граждан России и Белоруссии, а также 595 неграждан, владеющих охотничьим, спортивным и иным оружием.
Переходный период позволит владельцам оружия адаптироваться к изменениям, сдать оружие, привести часть оружия в непригодное к стрельбе состояние или предпринять действия для смены гражданства. В случае и необходимости оружие и боеприпасы будут изъяты в принудительном порядке. Планируется, что закон вступит в силу с 15 марта.