https://ria.ru/20230222/oruzhie-1853886531.html

Россияне и белорусы больше не смогут владеть оружием в Эстонии

Россияне и белорусы больше не смогут владеть оружием в Эстонии - РИА Новости, 22.02.2023

Россияне и белорусы больше не смогут владеть оружием в Эстонии

Парламент Эстонии в среду принял поправки к закону "Об оружии", согласно которым разрешение на владение оружие в Эстонии будет выдаваться лишь гражданам... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T21:17

2023-02-22T21:17

2023-02-22T21:17

в мире

эстония

россия

белоруссия

евросоюз

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 22 фев - РИА Новости. Парламент Эстонии в среду принял поправки к закону "Об оружии", согласно которым разрешение на владение оружие в Эстонии будет выдаваться лишь гражданам государств-членов ЕС и НАТО, имеющим вид на жительство в Эстонии или живущим в стране на основании права на жительство, таким образом, живущие в республике граждане России и Белоруссии потеряют право на владение оружием, сообщила пресс-служба парламента. "Сегодня на заседании парламента был принят закон, согласно которому разрешение на оружие в Эстонии будет в дальнейшем выдаваться лишь гражданам государств-членов Европейского союза и НАТО, имеющим вид на жительство в Эстонии или живущим в стране на основании права на жительство", - говорится в сообщении. Для других иностранцев разрешения на оружие будут признаны недействительными, а выдача новых разрешений будет прекращена. Разрешения, выданные лицам с неопределенным гражданством, действуют до указанной в них даты, то есть не более пяти лет. Разрешения, выданные остальным иностранцам, действуют в течение одного года, отмечает пресс-служба. Поправки затронут постоянно проживающих в республике 683 иностранцев, в основном граждан России и Белоруссии, а также 595 неграждан, владеющих охотничьим, спортивным и иным оружием. Переходный период позволит владельцам оружия адаптироваться к изменениям, сдать оружие, привести часть оружия в непригодное к стрельбе состояние или предпринять действия для смены гражданства. В случае и необходимости оружие и боеприпасы будут изъяты в принудительном порядке. Планируется, что закон вступит в силу с 15 марта.

https://ria.ru/20230124/estoniya-1846993160.html

https://ria.ru/20230206/estoniya-1849914257.html

эстония

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, россия, белоруссия, евросоюз, нато