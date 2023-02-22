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Стратегические ядерные силы России

Стратегические ядерные силы России - РИА Новости, 22.02.2023

Стратегические ядерные силы России

Россия является одной из ведущих ядерных держав в мире. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:45

2023-02-22T13:45

2023-02-22T13:45

справки

россия

ракетные войска стратегического назначения

воздушно-космические силы россии

безопасность

сергей шойгу

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нато

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Россия является одной из ведущих ядерных держав в мире. Согласно "Основам государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" (2020) Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные. Российские стратегические ядерные силы (СЯС) предназначены для сдерживания агрессии и поражения стратегических объектов противника в ядерной войне. Они являются основным компонентом ядерных сил страны, включающим Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), часть сил Военно-морского флота ВМФ – морские стратегические ядерные силы и часть сил Военно-космических сил (ВКС) – авиационные стратегические ядерные силы. Основу вооружения СЯС составляют стационарные и мобильные наземные комплексы межконтинентальных баллистических ракет, ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, стратегические бомбардировщики, оснащенные стратегическими крылатыми ракетами класса "воздух-земля" и авиабомбами. Точное количество ядерных боеприпасов, находящихся в распоряжении страны, является государственной тайной.В рамках реализации "Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" (ДСНВ-3) к 5 февраля 2018 года (контрольной дате по Договору) суммарный потенциал СНВ России составлял 527 единиц для развернутых МБР (межконтинентальных баллистических ракет), БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок) и ТБ (тяжелых бомбардировщиков); 1444 единицы для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ; 779 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок (ПУ) МБР и БРПЛ, развернутых и неразвернутых ТБ. Согласно данным, опубликованным Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира, по состоянию на январь 2022 года Россия обладала 5977 ядерными боеголовками, в том числе 1588 развернутыми на боеготовых носителях и 2889 находящимися в законсервированном состоянии. Остальные находятся в резерве – на длительном хранении, или готовятся к переработке по истечению положенного срока эксплуатации. Эти же данные приводит Федерация американских ученых, наследница создателей Манхэттенского проекта (кодовое название программы США по разработке ядерного оружия). В конце 2021 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что примерный паритет России с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов (ядерного оружия). На вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) находятся пять типов МБР: РС-24 "Ярс" (по классификации НАТО – SS-29), Р-36М "Сатана" (по классификации НАТО – SS-18), РТ-2ПМ2 "Тополь-М" (по классификации НАТО – SS-27), РС-28 "Сармат" (по классификации НАТО – SS-28), "Авангард" (по классификации НАТО – SS-19).В распоряжении военно-морского флота России в 2022 году было десять атомных подлодок, несущих баллистические ракеты с максимальной дальностью поражения в 8 тысяч километров. В Военно-космических силах основными носителями ядерного вооружения выступают бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, способные нести крылатые ракеты Х-55 с мощностью заряда от 200 до 500 килотонн. Помимо этого, Россия обладает тактическими ядерными средствами, предназначенными для повышения огневой мощи при боевых действиях на ограниченном географическом пространстве. Это могут быть, например, боеприпасы артиллерийских орудий. Россия находится на последних этапах многолетней модернизации своих стратегических и нестратегических ядерных сил, заменяя вооружение советских времен более новыми системами. В декабре 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что современное вооружение и техника составляют 89,1% ядерной триады России. На Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) как компонента Стратегических ядерных сил приходится порядка 60% задач стратегического сдерживания (на долю РВСН приходится более 60% носителей и ядерных боезарядов), в связи с чем перевооружение их на новые ракетные комплексы является приоритетным. По итогам 2022 года доля современного вооружения в РВСН составила более 85%. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, ракетные войска стратегического назначения, воздушно-космические силы россии, безопасность, сергей шойгу, владимир путин, нато