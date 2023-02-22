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Украинские войска обстреляли Минеральное и Яковлевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Минеральное и Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 22.02.2023
Украинские войска обстреляли Минеральное и Яковлевку в ДНР
Украинские войска обстреляли в среду Минеральное и Яковлевку в Донецкой Народной республике, выпустив по населенным пунктам девять крупнокалиберных снарядов за... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:03
2023-02-22T18:03
2023-02-22T18:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
авдеевка
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду Минеральное и Яковлевку в Донецкой Народной республике, выпустив по населенным пунктам девять крупнокалиберных снарядов за 10 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.30 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 17.40 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. О последствиях обстрелов не сообщается. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html
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донецкая народная республика, украина, авдеевка, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Авдеевка, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Минеральное и Яковлевку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли из артиллерии Минеральное и Яковлевку