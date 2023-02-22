https://ria.ru/20230222/moldaviya-1853626739.html

МИД Молдавии прокомментировал возможность военных конфликтов на границе

МИД Молдавии прокомментировал возможность военных конфликтов на границе - РИА Новости, 22.02.2023

МИД Молдавии прокомментировал возможность военных конфликтов на границе

Молдавия не видит риска военных сценариев на границе страны в ближайшей перспективе, но есть риски гибридной диверсии, госпереворота, заявил глава МИД Молдавии... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:21

2023-02-22T10:21

2023-02-22T10:21

в мире

молдавия

майя санду

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Молдавия не видит риска военных сценариев на границе страны в ближайшей перспективе, но есть риски гибридной диверсии, госпереворота, заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя, и призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский утверждал, что украинская разведка перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии и предупредила об этом Кишинев. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях. Нарастание обвинений в адрес РФ он связал с желанием руководства Молдавии отвести от себя обвинения в неудачах социально-экономической политики.

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, майя санду