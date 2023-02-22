МИД Молдавии прокомментировал возможность военных конфликтов на границе
FT: глава МИД Молдавии Попеску не увидел риска военных сценариев на границе страны
Флаг Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Молдавия не видит риска военных сценариев на границе страны в ближайшей перспективе, но есть риски гибридной диверсии, госпереворота, заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску.
"Мы не видим риска военных сценариев на границе Молдавии в ближайшем будущем... Но гибридная подрывная деятельность, попытка государственного переворота, да, есть риски", - заявил Попеску в интервью газете Financial Times.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя, и призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский утверждал, что украинская разведка перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии и предупредила об этом Кишинев.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях. Нарастание обвинений в адрес РФ он связал с желанием руководства Молдавии отвести от себя обвинения в неудачах социально-экономической политики.
10 февраля, 17:51НАТО стала ближе. В Молдавии приняли роковое решение