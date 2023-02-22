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Экипаж "Союза МС-22" может выполнить часть работы следующей миссии - РИА Новости, 22.02.2023
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Экипаж "Союза МС-22" может выполнить часть работы следующей миссии
Экипаж "Союза МС-22" может выполнить часть работы следующей миссии - РИА Новости, 22.02.2023
Экипаж "Союза МС-22" может выполнить часть работы следующей миссии
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, полет которых на МКС был продлен после разгерметизации системы терморегулирования корабля "Союз... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:41
2023-02-22T10:41
земля
космос - риа наука
роскосмос
сергей крикалев
международная космическая станция (мкс)
мс-21
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, полет которых на МКС был продлен после разгерметизации системы терморегулирования корабля "Союз МС-22", могут выполнить часть выходов в открытый космос, запланированных для следующего экипажа, сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалёв. "Теперь так получилось, что ребята продолжают свой полет, поэтому у них будет возможность довыполнить свою программу, ну и, может быть, немножечко выполнить часть работ за следующий экипаж", - сказал Крикалев в видеоролике, распространенном госкорпорацией. Он уточнил, что Прокопьев с Петелиным не успели доделать свою программу, но так как их полет продлен, они не только её завершат, но и "частично будут делать программу следующего". "То решение, которое было принято о запуске корабля в беспилотном варианте, в минимальной степени возмущает программу (полета российского сегмента станции - ред.). Потому что экипажи готовятся в определенном составе. Если бы мы начали пускать по одному человеку, это вызвало бы гораздо большие изменения в переподготовке космонавтов, чем просто сдвижка на какое-то время. На более поздний срок", - отметил Крикалёв. Разгерметизация системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года после попадания микрометеорита. Экипаж из-за рисков решили вернуть на следующем корабле - "Союзе МС-23". Корабль собирались отправить к станции в беспилотном режиме раньше, чем планировалось до этого – не 16 марта, а 20 февраля. Однако 11 февраля 2023 года аналогичная ситуация произошла с еще одним кораблем – грузовиком "Прогресс МС-21". Старт "Союза" решили отложить до выяснения причин. "Прогресс" отстыковали 18 февраля и затопили 19 февраля, космонавты дополнительно сфотографировали его, а в "Роскосмосе" пришли к выводу, что он также был поврежден в результате внешнего воздействия. Сейчас старт "Союза МС-23" намечен на 24 февраля. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио вернутся на нем на Землю в сентябре 2023 года.
https://ria.ru/20230222/kosmos-1853622885.html
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земля, космос - риа наука, роскосмос, сергей крикалев, международная космическая станция (мкс), мс-21
Земля, Космос - РИА Наука, Роскосмос, Сергей Крикалев, Международная космическая станция (МКС), МС-21
10:41 22.02.2023
 
Экипаж "Союза МС-22" может выполнить часть работы следующей миссии

Роскосмос: экипаж "Союза МС-22" может выполнить часть выходов в космос следующей миссии

© Фото : РоскосмосВыход в открытый космос с борта МКС
Выход в открытый космос с борта МКС - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : Роскосмос
Выход в открытый космос с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, полет которых на МКС был продлен после разгерметизации системы терморегулирования корабля "Союз МС-22", могут выполнить часть выходов в открытый космос, запланированных для следующего экипажа, сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалёв.
"Теперь так получилось, что ребята продолжают свой полет, поэтому у них будет возможность довыполнить свою программу, ну и, может быть, немножечко выполнить часть работ за следующий экипаж", - сказал Крикалев в видеоролике, распространенном госкорпорацией.
Нарушение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля Союз МС-22 с разгерметизированной системой охлаждения - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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"Роскосмос" объяснил, почему США не разместили космонавтов на Crew Dragon
Он уточнил, что Прокопьев с Петелиным не успели доделать свою программу, но так как их полет продлен, они не только её завершат, но и "частично будут делать программу следующего".
"То решение, которое было принято о запуске корабля в беспилотном варианте, в минимальной степени возмущает программу (полета российского сегмента станции - ред.). Потому что экипажи готовятся в определенном составе. Если бы мы начали пускать по одному человеку, это вызвало бы гораздо большие изменения в переподготовке космонавтов, чем просто сдвижка на какое-то время. На более поздний срок", - отметил Крикалёв.
Разгерметизация системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года после попадания микрометеорита. Экипаж из-за рисков решили вернуть на следующем корабле - "Союзе МС-23". Корабль собирались отправить к станции в беспилотном режиме раньше, чем планировалось до этого – не 16 марта, а 20 февраля.
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Однако 11 февраля 2023 года аналогичная ситуация произошла с еще одним кораблем – грузовиком "Прогресс МС-21". Старт "Союза" решили отложить до выяснения причин. "Прогресс" отстыковали 18 февраля и затопили 19 февраля, космонавты дополнительно сфотографировали его, а в "Роскосмосе" пришли к выводу, что он также был поврежден в результате внешнего воздействия.
Сейчас старт "Союза МС-23" намечен на 24 февраля. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио вернутся на нем на Землю в сентябре 2023 года.
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ЗемляКосмос - РИА НаукаРоскосмосСергей КрикалевМеждународная космическая станция (МКС)МС-21
 
 
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