https://ria.ru/20230222/kosmos-1853636202.html

Экипаж "Союза МС-22" может выполнить часть работы следующей миссии

Экипаж "Союза МС-22" может выполнить часть работы следующей миссии - РИА Новости, 22.02.2023

Экипаж "Союза МС-22" может выполнить часть работы следующей миссии

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, полет которых на МКС был продлен после разгерметизации системы терморегулирования корабля "Союз... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:41

2023-02-22T10:41

2023-02-22T10:41

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космос - риа наука

роскосмос

сергей крикалев

международная космическая станция (мкс)

мс-21

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, полет которых на МКС был продлен после разгерметизации системы терморегулирования корабля "Союз МС-22", могут выполнить часть выходов в открытый космос, запланированных для следующего экипажа, сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалёв. "Теперь так получилось, что ребята продолжают свой полет, поэтому у них будет возможность довыполнить свою программу, ну и, может быть, немножечко выполнить часть работ за следующий экипаж", - сказал Крикалев в видеоролике, распространенном госкорпорацией. Он уточнил, что Прокопьев с Петелиным не успели доделать свою программу, но так как их полет продлен, они не только её завершат, но и "частично будут делать программу следующего". "То решение, которое было принято о запуске корабля в беспилотном варианте, в минимальной степени возмущает программу (полета российского сегмента станции - ред.). Потому что экипажи готовятся в определенном составе. Если бы мы начали пускать по одному человеку, это вызвало бы гораздо большие изменения в переподготовке космонавтов, чем просто сдвижка на какое-то время. На более поздний срок", - отметил Крикалёв. Разгерметизация системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года после попадания микрометеорита. Экипаж из-за рисков решили вернуть на следующем корабле - "Союзе МС-23". Корабль собирались отправить к станции в беспилотном режиме раньше, чем планировалось до этого – не 16 марта, а 20 февраля. Однако 11 февраля 2023 года аналогичная ситуация произошла с еще одним кораблем – грузовиком "Прогресс МС-21". Старт "Союза" решили отложить до выяснения причин. "Прогресс" отстыковали 18 февраля и затопили 19 февраля, космонавты дополнительно сфотографировали его, а в "Роскосмосе" пришли к выводу, что он также был поврежден в результате внешнего воздействия. Сейчас старт "Союза МС-23" намечен на 24 февраля. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио вернутся на нем на Землю в сентябре 2023 года.

https://ria.ru/20230222/kosmos-1853622885.html

https://ria.ru/20230216/sputniki-1852364321.html

https://ria.ru/20230216/kosmos-1852356070.html

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земля, космос - риа наука, роскосмос, сергей крикалев, международная космическая станция (мкс), мс-21