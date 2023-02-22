В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня
В зоне ответственности России в Карабахе режим прекращения огня нарушили трижды
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту на дороге в Лачин
Российский миротворец на блокпосту на дороге в Лачин. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Три нарушения режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности миротворцев в Нагорном Карабахе в Мардакертском и Шушинском районах, сообщили в Минобороны РФ.
"Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в Мардакертском и Шушинском районах. Пострадавших нет", - говорится в бюллетене Минобороны о деятельности российских миротворцев.
Уточняется, что командование российского миротворческого контингента вместе с представителями азербайджанской и армянской сторон проводит разбирательство. Также продолжается переговорный процесс по возобновлению беспрепятственного движения транспорта по дороге Степанакерт - Горис.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.