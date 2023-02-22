https://ria.ru/20230222/kamchatka-1853583085.html

На Камчатке мужчина получил четыре года колонии за призывы сжигать россиян

На Камчатке мужчина получил четыре года колонии за призывы сжигать россиян - РИА Новости, 22.02.2023

На Камчатке мужчина получил четыре года колонии за призывы сжигать россиян

Суд на Камчатке отправил жителя полуострова в колонию на 4 года за публичные призывы расстреливать и сжигать россиян - мужчина был недоволен политикой страны,... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T01:38

2023-02-22T01:38

2023-02-22T01:57

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камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 фев - РИА Новости. Суд на Камчатке отправил жителя полуострова в колонию на 4 года за публичные призывы расстреливать и сжигать россиян - мужчина был недоволен политикой страны, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Камчатскому краю. Житель Петропавловска-Камчатского с июня 2020 года по февраль 2022 года регулярно размещал в социальных сетях призывы к расстрелу, убийствам и сожжению в отношении всех россиян. Отдельно – представителей органов власти, рассказали в УФСБ. В ведомстве уточнили, что осужденный получил гражданство РФ в марте 2014 года, отказавшись от гражданства Украины. "Мотивами совершенных преступлений явилось несогласие с внешней и внутренней политикой России, в том числе с проведением специальной военной операции по освобождению Донбасса", - добавили в пресс-службе. В суде мужчина заявил, что раскаялся и изменил взгляды. По решению суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденному запретили администрирование сайтов на 2,5 года.

https://ria.ru/20221021/belorussiya-1825613434.html

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петропавловск-камчатский

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россия, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия