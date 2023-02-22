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На Камчатке мужчина получил четыре года колонии за призывы сжигать россиян - РИА Новости, 22.02.2023
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На Камчатке мужчина получил четыре года колонии за призывы сжигать россиян
На Камчатке мужчина получил четыре года колонии за призывы сжигать россиян - РИА Новости, 22.02.2023
На Камчатке мужчина получил четыре года колонии за призывы сжигать россиян
Суд на Камчатке отправил жителя полуострова в колонию на 4 года за публичные призывы расстреливать и сжигать россиян - мужчина был недоволен политикой страны,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T01:38
2023-02-22T01:57
россия
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 фев - РИА Новости. Суд на Камчатке отправил жителя полуострова в колонию на 4 года за публичные призывы расстреливать и сжигать россиян - мужчина был недоволен политикой страны, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Камчатскому краю. Житель Петропавловска-Камчатского с июня 2020 года по февраль 2022 года регулярно размещал в социальных сетях призывы к расстрелу, убийствам и сожжению в отношении всех россиян. Отдельно – представителей органов власти, рассказали в УФСБ. В ведомстве уточнили, что осужденный получил гражданство РФ в марте 2014 года, отказавшись от гражданства Украины. "Мотивами совершенных преступлений явилось несогласие с внешней и внутренней политикой России, в том числе с проведением специальной военной операции по освобождению Донбасса", - добавили в пресс-службе. В суде мужчина заявил, что раскаялся и изменил взгляды. По решению суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденному запретили администрирование сайтов на 2,5 года.
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россия, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Происшествия
01:38 22.02.2023 (обновлено: 01:57 22.02.2023)
 
На Камчатке мужчина получил четыре года колонии за призывы сжигать россиян

На Камчатке экстремист получил четыре года колонии за публичные призывы сжигать россиян

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 фев - РИА Новости. Суд на Камчатке отправил жителя полуострова в колонию на 4 года за публичные призывы расстреливать и сжигать россиян - мужчина был недоволен политикой страны, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Камчатскому краю.
"Житель Камчатки осужден за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности - часть 2 статьи 205.2, часть 2 статьи 280 УК России", - говорится в сообщении.
Житель Петропавловска-Камчатского с июня 2020 года по февраль 2022 года регулярно размещал в социальных сетях призывы к расстрелу, убийствам и сожжению в отношении всех россиян. Отдельно – представителей органов власти, рассказали в УФСБ.
В ведомстве уточнили, что осужденный получил гражданство РФ в марте 2014 года, отказавшись от гражданства Украины.
"Мотивами совершенных преступлений явилось несогласие с внешней и внутренней политикой России, в том числе с проведением специальной военной операции по освобождению Донбасса", - добавили в пресс-службе.
В суде мужчина заявил, что раскаялся и изменил взгляды. По решению суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденному запретили администрирование сайтов на 2,5 года.
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РоссияКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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