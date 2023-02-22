https://ria.ru/20230222/draka-1853882528.html

Правоохранители проведут проверку после драки подростков в московском ТЦ

Правоохранители проведут проверку после драки подростков в московском ТЦ - РИА Новости, 22.02.2023

Правоохранители проведут проверку после драки подростков в московском ТЦ

Столичные главки МВД и СК проводят проверку после размещения в интернете видео с дракой подростков в одном из торговых центров Москвы, сообщили в ведомствах. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T20:42

2023-02-22T20:42

2023-02-22T20:42

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Столичные главки МВД и СК проводят проверку после размещения в интернете видео с дракой подростков в одном из торговых центров Москвы, сообщили в ведомствах. Ранее в телеграм-каналах появилась видеозапись с массовой дракой молодых людей. "Побоище" подростков, как утверждается, произошло в московском торговом центре "Авиапарк". В драке участвовали не меньше 10 человек. В столичном главке МВД сообщили РИА Новости, что ведомство изучает опубликованное в интернете видео, где "группа молодых людей в одном из торговых центров устроила потасовку". "По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законом", - сказал собеседник агентства. Как в свою очередь сообщается в телеграм-канале столичного главка СК, по факту "хулиганских действий" на севере Москвы проводится доследственная проверка. "В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи опрашивают очевидцев, изучаются записи с камер видеонаблюдения", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230215/draka-1852186739.html

https://ria.ru/20230208/draka-1850621382.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)