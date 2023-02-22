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Правоохранители проведут проверку после драки подростков в московском ТЦ - РИА Новости, 22.02.2023
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Правоохранители проведут проверку после драки подростков в московском ТЦ
Правоохранители проведут проверку после драки подростков в московском ТЦ - РИА Новости, 22.02.2023
Правоохранители проведут проверку после драки подростков в московском ТЦ
Столичные главки МВД и СК проводят проверку после размещения в интернете видео с дракой подростков в одном из торговых центров Москвы, сообщили в ведомствах. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T20:42
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происшествия
москва
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Столичные главки МВД и СК проводят проверку после размещения в интернете видео с дракой подростков в одном из торговых центров Москвы, сообщили в ведомствах. Ранее в телеграм-каналах появилась видеозапись с массовой дракой молодых людей. "Побоище" подростков, как утверждается, произошло в московском торговом центре "Авиапарк". В драке участвовали не меньше 10 человек. В столичном главке МВД сообщили РИА Новости, что ведомство изучает опубликованное в интернете видео, где "группа молодых людей в одном из торговых центров устроила потасовку". "По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законом", - сказал собеседник агентства. Как в свою очередь сообщается в телеграм-канале столичного главка СК, по факту "хулиганских действий" на севере Москвы проводится доследственная проверка. "В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи опрашивают очевидцев, изучаются записи с камер видеонаблюдения", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230215/draka-1852186739.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
20:42 22.02.2023
 
Правоохранители проведут проверку после драки подростков в московском ТЦ

В Москве СК и МВД проводят проверку после массовой драки подростков в ТЦ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Столичные главки МВД и СК проводят проверку после размещения в интернете видео с дракой подростков в одном из торговых центров Москвы, сообщили в ведомствах.
Ранее в телеграм-каналах появилась видеозапись с массовой дракой молодых людей. "Побоище" подростков, как утверждается, произошло в московском торговом центре "Авиапарк". В драке участвовали не меньше 10 человек.
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В столичном главке МВД сообщили РИА Новости, что ведомство изучает опубликованное в интернете видео, где "группа молодых людей в одном из торговых центров устроила потасовку".
"По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законом", - сказал собеседник агентства.
Как в свою очередь сообщается в телеграм-канале столичного главка СК, по факту "хулиганских действий" на севере Москвы проводится доследственная проверка.
"В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи опрашивают очевидцев, изучаются записи с камер видеонаблюдения", - отмечается в сообщении.
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