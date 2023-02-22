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Российские военные ведут бои недалеко от центра Артемовска - РИА Новости, 22.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230222/artemovsk-1853669575.html
Российские военные ведут бои недалеко от центра Артемовска
Российские военные ведут бои недалеко от центра Артемовска - РИА Новости, 22.02.2023
Российские военные ведут бои недалеко от центра Артемовска
Бои в Артемовске идут уже практически в центре города, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:16
2023-02-22T13:10
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Бои в Артемовске идут уже практически в центре города, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1"."Инициатива сейчас в руках наших бойцов, с северной стороны Артемовска уже давно вошли наши войска. Сейчас они бьются уже практически в центре города", — сказал он.По словам Гагина, сдача города украинскими подразделениями — это вопрос времени и произойдет "достаточно скоро".У ВСУ сейчас просто нет сил для серьезных контрударов, подчеркнул советник.Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.В пятницу вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в город для гражданских лиц.
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артемовск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Безопасность
12:16 22.02.2023 (обновлено: 13:10 22.02.2023)
 
Российские военные ведут бои недалеко от центра Артемовска

Советник Пушилина Гагин: российские войска ведут бои практически в центре Артемовска

© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAУлица в Артемовске
Улица в Артемовске - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
Улица в Артемовске . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Бои в Артемовске идут уже практически в центре города, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
"Инициатива сейчас в руках наших бойцов, с северной стороны Артемовска уже давно вошли наши войска. Сейчас они бьются уже практически в центре города", — сказал он.
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По словам Гагина, сдача города украинскими подразделениями — это вопрос времени и произойдет "достаточно скоро".
У ВСУ сейчас просто нет сил для серьезных контрударов, подчеркнул советник.
"Сообщения о передислокации в район Артемовска национальных батальонов, скорее, это вопрос о создании неких заградотрядов, это не ударная группа. Скорее всего, именно силами этих нацбатальонов они будут загонять мобилизованную пехоту на позиции. Это просто попытки удержать город", — заключил Гагин.
Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
В пятницу вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в город для гражданских лиц.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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