https://ria.ru/20230222/artemovsk-1853669575.html

Российские военные ведут бои недалеко от центра Артемовска

Российские военные ведут бои недалеко от центра Артемовска - РИА Новости, 22.02.2023

Российские военные ведут бои недалеко от центра Артемовска

Бои в Артемовске идут уже практически в центре города, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:16

2023-02-22T12:16

2023-02-22T13:10

специальная военная операция на украине

артемовск

безопасность

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Бои в Артемовске идут уже практически в центре города, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 1"."Инициатива сейчас в руках наших бойцов, с северной стороны Артемовска уже давно вошли наши войска. Сейчас они бьются уже практически в центре города", — сказал он.По словам Гагина, сдача города украинскими подразделениями — это вопрос времени и произойдет "достаточно скоро".У ВСУ сейчас просто нет сил для серьезных контрударов, подчеркнул советник.Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.В пятницу вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска как можно скорее покинуть город. Украинские СМИ писали, что оттуда начали вывозить архивы госучреждений. Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил об ограничении доступа в город для гражданских лиц.

https://ria.ru/20230221/shturmoviki-1853567514.html

артемовск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

артемовск, безопасность