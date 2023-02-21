https://ria.ru/20230221/zemletryaseniya-1853352498.html

Посольство России в Анкаре не получало обращений после новых землетрясений

Посольство России в Анкаре не получало обращений после новых землетрясений - РИА Новости, 21.02.2023

Посольство России в Анкаре не получало обращений после новых землетрясений

Посольство РФ в Анкаре не получало обращений от россиян после новых землетрясений на юго-востоке Турции, говорится в заявлении диппредставительства. РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T11:10

2023-02-21T11:10

2023-02-21T11:10

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сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре не получало обращений от россиян после новых землетрясений на юго-востоке Турции, говорится в заявлении диппредставительства. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщало о двух землетрясениях в провинции Хатай в понедельник интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. Провинцию посетил ранее с визитом президент Турции Тайип Эрдоган, но в момент землетрясений он находился в другой провинции Кахраманмараш. По последним данным, после землетрясений погибли шесть человек, около 300 госпитализированы. "Обращений от россиян в связи с новыми подземными толчками в посольство не поступало, равно как и информации от турецких властей о наличии среди пострадавших российских граждан", - говорится в заявлении посольства в Telegram.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, турция, сильное землетрясение в турции и сирии